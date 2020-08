Maßnahmen gegen überfüllte Busse angekündigt

Warum? „Vielleicht liegt es an Überlastung in den Verwaltungen“, mutmaßt Gladasch im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch seien die benötigten Kapazitäten noch nicht überall klar: „Das Schuljahr entwickelt sich ja nicht.“ An Angebot jedenfalls mangele es nicht: Eine Umfrage unter den Busunternehmen habe ergeben, dass rund 1000 Busse samt Personal bereitstünden. Zwei Drittel seien Reisebusse, die wegen der Corona-Situation auf den Höfen stehen.

Inzwischen ist Bewegung in die Sache gekommen, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Doch die Kommunen gehen unterschiedlich damit um. Während in Rheine nach Auskunft der Stadtverwaltung schon vor der Entscheidung des Landes „Verstärkerbusse“ bestellt wurden, meldete Dülmen zu Wochenbeginn: „Aktuell sind uns keine Probleme bekannt“. Ein zusätzlicher Bus von Buldern nach Dülmen wurde gar ausgesetzt, weil er nicht von Schülern genutzt wurde.

Engpässe im überörtlichen Linienbusbetrieb

Ähnliche Phänomene gab es auch in anderen Orten. In Ahlen wurden zusätzliche Busse zur Gesamtschule nicht genutzt, und Andrea Zirkel von der Stadt Coesfeld meldet: „Es hat sich jetzt in den ersten Tagen herausgestellt, dass der Bus, der auf der Linie von Höven zum Schuljahresstart zusätzlich eingesetzt worden ist, aktuell nicht benötigt wird.“ Im überörtlichen Linienbusbetrieb aber gebe es merkliche Engpässe.

Es scheint schwierig zu sein, den Bedarf zu identifizieren. „Insgesamt ist es ein dynamischer Prozess, der mitunter den sich täglich ändernden Anforderungen im Detail neu angepasst werden muss“, erläutert Astrid Herdering von der Regionalverkehr Münsterland GmbH. Das Unternehmen setze derzeit 24 zusätzliche Fahrzeuge in den Kreisen Borken (6), Coesfeld (2), Steinfurt (9) und Warendorf (7) ein.

Ein originelles Angebot macht die Stadt Coesfeld. Sie hat nicht nur zusätzliche Busse eingesetzt, sondern bietet auch eine Fahrradpauschale an. Wer seine Busfahrkarte zurückgibt und stattdessen zur Schule radelt, bekommt am Schuljahresende 120 Euro, Schüler aus Nachbarorten gar 240 Euro.