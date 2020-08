Feuerwehreinsatz in Rheine

Rheine -

Wegen eines Feuers in einem Supermarkt in Rheine haben am Samstagmittag etwa 50 Kunden ihren Einkauf unterbrechen und das Geschäft verlassen müssen. Sie blieben ebenso wie die sechs Mitarbeiter unverletzt, teilte die Polizei mit.