500 Millionen Mark im Bücherregal

Damit hatte Franz Schapdick nun wirklich nicht gerechnet, als er vor Kurzem daheim in seinem Haus ein bisschen aufräumte. Dabei hat der 83-jährige Ochtruper nämlich einen Schatz gefunden. „Ich bin reicher, als ich dachte“, meint er schmunzelnd und hält dabei einen Geldschein mit einem Wert von 500 Millionen Reichsmarkt in Händen.

„Na ja“, gibt er zu, „etwas damit kaufen, kann man bestimmt heute nicht mehr.“ Aber spannend findet er seinen Schatz trotzdem. Aufbewahrt hatte das Inflationsgeld– neben den 500 Millionen lagen noch drei 1000er Scheine von 1910 sowie jeweils ein 100er aus den Jahren 1910 und 1908 – offenbar sein Großvater Heinrich Volkery. Dieser sei Küster gewesen und besaß eine aufwendig in Leder gebundene Heiligenschrift. Als Kind hat Franz Schapdick diese „von vorne bis hinten“ gelesen. Etwas anderes habe es damals für den wissbegierigen Jungen nicht gegeben. „Da habe ich das gelesen, was da war“, erzählt der Ochtruper. Gemeinsam mit seinem Opa läutete er als Kind immer die Glocken von St. Lamberti – bei Beerdigungen etwa. „Ich habe damals die Lambertikirche vom Glockenturm bis zum Keller kennengelernt“, erzählt er weiter. Im Keller mussten damals noch Kohlen geschaufelt werden, um das Gotteshaus zu beheizen. Franz Schapdick hat selbst mitgeholfen. Und da sein Großvater nicht mehr so gut zu Fuß war, hat er ihm manchmal auch den Glocken-Dienst abgenommen. „Wenn Opa den Schlüssel rausrückte“, hatte der Lausebengel von einst aber gleich eine gute Geschäftsidee. „In der Schule wollten sie alle mal gerne die Glocken läuten“, erzählt er lachend. „Für zehn Pfennig habe ich sie mitgenommen.“

Von klein auf war Franz Schapdick in der Lambertikirche aktiv. Als Messdiener musste der Volksschüler damals sogar Latein lernen. Die komplette Messe inklusive Übersetzung hat der 83-Jährige auch heute noch drauf. Gemeinsam mit seinem Opa paukte er damals den Ablauf. Damals war der Junge vielleicht acht oder neun Jahre alt.

Später sang er dann auch im Chor. Die Verbundenheit zur Kirche ist auch heute noch da. „Aber wenn ich mit dem Fahrrad raus in die Natur fahre, dann denke ich manchmal, Herrgott, was für ein schönes Fleckchen Erde“, weiß der Ochtruper, dass er sich seinem Gott auch außerhalb von St. Lamberti sehr nah fühlen kann.

Und die Heiligenschrift? Die bekommt jetzt wieder einen Ehrenplatz im Bücherregal. All die Jahre lag sie hinter Fotoalben versteckt. „Aber die Scheine sind so richtig gut erhalten“, freut sich der Schatzsucher. Eigentlich ist er ganz froh, dass das Inflationsgeld keinen Wert hat. „So viel Geld möchte ich nicht haben“, meint er abwehrend. „Ich habe eine Hose am Hintern, ein Dach über dem Kopf, bekomme jeden Tag genug zu essen und bin noch fit. Was will ich mehr?“