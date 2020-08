Zum Raub der Flammen ist am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr ein Wohnhaus in Borken-Burlo geworden. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Dem Geschehen am Rebhuhnweg war Angaben der Polizei zufolge ein Streit vorausgegangen. Nach Informationen der Borkener Zeitung hatte sich der 17-jährige Sohn der Hausbesitzer mit seinen Eltern gestritten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat der Jugendliche nach dem Streit im Gebäude gezündelt. Andere Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr darin auf. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Polizeibeamte konnten den Jugendlichen noch am Haus antreffen. Sie brachten ihn zunächst in die Polizeiwache in Borken, von wo der geständige Tatverdächtige später in eine jugendpsychiatrische Einrichtung eingeliefert wurde. Die weiteren Ermittlungen zu den Einzelheiten der Entstehung des Brandes laufen noch.

Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt; ein Brandsachverständiger ist hinzugezogen und wird sich zeitnah ein genaueres Bild machen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht exakt beziffern. Das Gebäude selbst ist nicht mehr bewohnbar; zudem wurden auch mehrere Autos in Mitleidenschaft gezogen.