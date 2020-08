Die Mittel dafür waren in den gemeindlichen Haushalt eingestellt worden. RVM-Geschäftsführer André Pieperjohanns und Bürgermeister Sebastian Seidel freuen sich nun auf den Beginn der Testphase, die bis Ende März 2021 läuft. „Wir hoffen, dass das Angebot durch die Bürgerinnen und Bürger nun auch genutzt wird. Denn dann könnte dies auch eine dauerhafte Lösung werden“, so Bürgermeister Sebastian Seidel. „Tragen Sie diese Info in Ihre Familien- und Freundeskreise“, bittet er.

RVM-Geschäftsführer André Pieperjohanns ergänzt: „Die RVM ist im ständigen Austausch mit den Städten und Gemeinden im Münsterland mit dem Ziel, den ÖPNV und auch die Tickets und Tarife zu optimieren.“ Um auch Menschen, die gelegentlich mit Bus und Bahn unterwegs sind, zu gewinnen, sind die Preise für die 9-Uhr-Tages-Tickets ab dem 1. August reduziert worden: Im Durchschnitt sind die Tickets nun 20 Prozent günstiger. So kostet die Fahrt mit dem Schnell-Bus S20 oder dem Regio-Bus R22 nach Münster mit dem Tages-Ticket nun 7,50 Euro beziehungsweise 14,20 Euro für bis zu fünf Personen.