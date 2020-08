Keine Antworten während laufender Ermittlungen

Der Brückenabsturz in Vadrup am 5. Juni ist noch lange nicht aufgearbeitet. Auch für die CDU nicht, die Bürgermeister Wolfgang Pieper (Grüne) im Vorfeld der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung erneut einen langen Fragenkatalog zu den Umständen und möglichen Konsequenzen hatte zukommen lassen. Viele Fragen, die schon am 8. Juni an den Bürgermeister gerichtet worden seien, seien bislang noch nicht hinreichend beantwortet worden, erläuterte Fraktionschef Christoph Boge.

Doch auch diesmal mochte sich Wolfgang Pieper nicht zu den Details äußern. Da die staatsanwaltlichen Ermittlungen noch liefen, sei es unklug, derzeit Antworten zu geben, erläuterte er.

Pieper erklärte aber, dass Bauamtsleiter Christian Korte und sein Team mit Hochdruck daran arbeiteten, für die Anlieger, die wegen der Sperrung derzeit Umwege in Kauf nehmen müssten, eine provisorische Lösung zu finden. „Wir werden wohl in Kürze wissen, wie die aussehen wird“, so Pieper. Noch aber sei die Brücke von der Staatsanwaltschaft nicht wieder freigegeben. Deshalb sei es noch nicht möglich, ein Provisorium zu bauen.

Beton stürzt auf Schienen 1/59 Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: DRK

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Telgte Foto: DRK

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Westbevern-Vadrup Foto: Andreas Große Hüttmann

Foto: Feuerwehr Telgte

Brückeneinsturz Vadrup Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Brücke Vadrup, Beton stürzt auf Gleise Foto: Feuerwehr Telgte

Für Christoph Boge war es wichtig zu erfahren, ob es nach der letzten Brückenüberprüfung 2016 in der Verwaltung Versäumnisse gegeben hat. Dazu sagte der Bürgermeister nur: „Wenn es Versäumnisse gegeben hat, bin ich der letzte, der sich hinter jemandem versteckt. Diese müssen dann aufgearbeitet werden.“

Auf die Frage, was die Reparatur der Brücke kosten wird, antwortete Christian Korte: „Das steht noch nicht fest.“