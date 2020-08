„Es stinkt immer noch“

„Der Wasserlauf zum Vollhagenbach ist kontaminiert“, stellt Karl Reinke, Bürgermeisterkandidat der Grünen, fest. Ende Mai 2020 sei der Ortsverband von Anliegern darüber informiert worden, dass der Zulauf zum Vollhagenbach vom Regenrückhaltebecken am Wäldchen stank und durchgängig weißliche Ablagerungen am Grund enthielt, „die ähnlich wie bereits im Mai 2018 auf eine Verunreinigung mit Fäkalien hindeuteten“.

Da der Wald auch ein kleines Naherholungsgebiet sei und häufig Kinder am Bach spielten, hätten die Grünen, wie bereits 2018, die dafür zuständige Untere Wasserbehörde des Kreises Steinfurt informiert und auf eigene Kosten eine Probenentnahme durchführen lassen.

Die Ergebnisse, so der Grünen-Politiker im Gespräch mit dieser Zeitung, lägen inzwischen vor. Nur zwei davon: Der Sauerstoffgehalt habe bei 2,4 Milligramm pro Liter gelegen, normal wären mehr als 7 Milligramm gewesen; der Phosphor-Gehalt lag bei 2,2 Milligramm pro Liter, normal wären unter 0,07.

Auf Weisung der Unteren Wasserbehörde sei der Bach zwischenzeitlich von der Gemeinde Altenberge gereinigt und gespült worden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen hat Reinke weitergegeben: „Wir erwarten hier bis spätestens Ende August Stellungnahmen der Behörden, wie dieser aus unserer Sicht unhaltbare Zustand dauerhaft abgestellt werden kann.“ Die Ergebnisse „verfestigen den Verdacht, dass über das Regenrückhaltebecken auch mit Fäkalien verunreinigte, ungeklärte Mischwasseranteile dauerhaft und auch bei anhaltender Trockenheit direkt in den Vollhagenbach laufen“, so Reinke im Pressetext.

Der Vollhagenbach sei ein Vorfluter, der über den Emsdettener Mühlenbach in die Ems fließe. 2018 sei den Grünen von der Unteren Wasserbehörde mitgeteilt worden, dass diese Verunreinigungen nur bei Starkregen auftreten dürften. Nur dann dürfe mit Schmutzwasser aus dem Kanalnetz vermengtes Regenwasser in das Regenrückhaltebecken abgeschlagen werden. Dort solle es im Becken sedimentieren, und das Oberflächenwasser dürfe in den Vorfluter abfließen. Das Abschlagsbauwerk befinde sich unterhalb der Trumpenstiege. Die Genehmigung dazu sei der Gemeinde derzeit bis 2025 durch die Bezirksregierung erteilt worden. Reinke: „Die Verschmutzung im Mai 2020 kann allerdings nicht auf Starkregenfälle zurückgeführt werden. In diesem Zeitraum lag eine über fünf Wochen andauernde Trockenheitsphase vor.“

Die Grünen würden „zunächst beantragen, dass kurzfristig engmaschigere Probenentnahmen durchgeführt werden.“ Zweitens müsse seitens der Gemeinde schnell geklärt werden, wo die Ursachen für die Verunreinigungen liegen. „Denn es geht hier nicht nur um die Umwelt, sondern vor allem um die Gesundheit, insbesondere von Kindern, die im Wald und am Bach spielen.“

Die Verschmutzung sei „systemimmanent“, sagt Bürgermeister Jochen Paus. Bei Trockenheit werde der Graben nicht komplett leer. Reste des Schmutzwassers würden bis zum nächsten großen Regenereignis liegen bleiben. Die Gemeinde arbeitet aber daran, die Situation zu verbessern. Mit der Unteren und Oberen Wasserbehörde sei ein Sanierungsplan aufgestellt worden, sagt Paus: „Dieser liegt derzeit der Bezirksregierung zur Genehmigung vor.“