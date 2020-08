Nichts ist so hart und währt so lang wie ein Diamant. Bei Hochzeiten stimmt das zumindest nicht ganz, denn auf die Diamantene folgen noch einige weitere im allgemeinen Sprachgebrauch. 60 Jahre verheiratet sind am heutigen Donnerstag Anneliese und Josef Hüntemann. Und hier soll längst nicht Schluss sein.

Angefangen hat alles 1956 auf der Kirmes in Metelen. Josef Hüntemann war mit Freunden dort und erblickte Anneliese, seine spätere Frau. Kurioserweise erging es einigen seiner Freunde genauso. Sie lernten dort ebenfalls ihre künftigen Ehepartnerinnen kennen.

Josef und Anneliese waren sich gleich sympathisch, jedoch dauerte es einige Wochen mit dem Wiedersehen. Das war im Herbst auf einem Musikerwettstreit der Spielmannszüge in Ochtrup. „Ich wollte mal eben gucken, vielleicht mal ein Tänzchen wagen“, erinnert sich Anneliese Hüntemann. Das klappte offenbar ganz gut, denn in der Folgezeit trafen sich die beiden immer wieder mal. Schließlich gaben sie sich 1960 im Standesamt das Ja-Wort. Ein Jahr später folgte die kirchliche Trauung.

Warum war Josef der Richtige? Die Antwort der 84-Jährigen ist ganz einfach: „Als großer Mann gefiel er mir halt. Ich dachte mir: ‚Man kann‘s ja mal versuchen.‘“ Darüber hinaus sei er im positiven Sinne hartnäckig geblieben, wenn sie mal böse war – vor der Hochzeit wie auch als Ehemann.

Josef Hüntemanns große Leidenschaft war der Brieftaubensport, den er seit 1947/48 betrieb. Es habe keine unwesentliche Rolle gespielt, dass sie in der Anfangszeit der Beziehung „damit klargekommen“ sei, sagt er. Der Taubensport bildete für den 86-Jährigen auch immer einen Rückzugsort: „Wenn es privat oder im Beruf nicht so lief, war am Taubenschlag die Welt wieder in Ordnung.“ Entsprechend schwer sei es ihm vor drei Jahren gefallen, damit aufzuhören.

Die Fahrten des Vereins dienten zugleich als Feriensersatz. „Urlaub war ein Fremdwort. Einmal sind wir 1968 nach Tirol gefahren. Danach erst wieder als Rentner“, erzählt Josef Hüntemann.

Ihre Begeisterung für das Schützenfest teilen sie im Verein Lamberti Mark, bei dem er Ehrenmitglied ist. Voller Stolz erinnern sie sich an das Fest im vergangenen Jahr zurück, als Enkel Sebastian de Boer den Vogel von der Stange holte. Eine Freude und Ehre, die Josef, trotz mehrerer Versuche, verwehrt blieb.

Im Berufsleben war das Jubelpaar ebenfalls vereint. Er war Weber in der Firma Laurenz und blieb Beruf wie Unternehmen 43 Jahre lang treu. Sie arbeitete bei Ross in der Spinnerei, bis die Kinder Andreas (1962) und Jutta (1964) auf die Welt kamen. Da Oma mit im Haus wohnte und auf den Nachwuchs Acht gab, ging Anneliese nach wenigen Jahren wieder arbeiten, dann bei van Delden.