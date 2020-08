Sie wollen den Bundesverkehrswegeplan aushebeln. Denn nur so können die Ausbaupläne von B 51 und B 64 gestoppt werden. Die Verkehrsströme seien seit Jahren rückläufig, sagte Telgtes Bürgermeister Wolfgang Pieper (Die Grünen, ganz links im Bild). Vertreter mehrerer Parteien sowie parteilose Bürgermeisterkandidaten unterzeichneten am Montagabend die Resolution, die den sofortigen Stopp der Ausbaupläne fordert. Sie richtet sich an die Verkehrsminister von Bund und Land sowie deren Verkehrsausschüsse. Außer Pieper unterzeichneten (v. l.): Peter Horstmann (parteiloser Bürgermeisterkandidat in Warendorf), Dennis Kocker (SPD-Landratskandidat), Peter Loermann (parteiloser Bürgermeisterkandidat in Herzebock-Clarholz), Peter Todeskino (grüner Bürgermeisterkandidat in Münster), Martin Hanewinkel (parteiloser Bürgermeisterkandidat in Beelen), Liz Kammann (FWG, Bürgermeisterin in Beelen) und Lena-Rosa Beste (SPD Münster).