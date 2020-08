Auf 36 Fragen gibt’s 216 Antworten

Nur noch wenige Wochen sind es bis zur Kommunalwahl. Und mancher Wahlberechtigte ist sich vielleicht noch unsicher, wo und für wen er am 13. September sein Kreuzchen setzen soll. Hilfen, sich eine Meinung zu bilden, gibt es online. Insbesondere an junge Wähler, die zum ersten Mal ihre Stimme abgeben, richtet sich das Angebot des sogenannten Kommunalomat.

Der Kreisjugendring hat ihn mit Unterstützung des Kreisjugendamtes und in Anlehnung an den bereits bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen erprobten „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für politische Bildung für die 24 Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt weiterentwickelt. Selbstverständlich auch für die Kreisstadt Steinfurt. Die Macher haben sich gewundert, dass es gerade in dieser Zeit, in der die Corona-Schutzverordnung einen direkten Kontakt zu den Kandidaten nur eingeschränkt möglich macht, kaum vergleichbare Angebote gibt – neben dem Kreis Steinfurt in NRW lediglich in Lüdenscheid und Düsseldorf.

„Wir haben im Vorfeld Fragebögen an die jeweils für das Kommunalparlament kandidierenden Parteien verschickt“, sagt Julian Lagemann, einer der Initiatoren des „Kommunalomaten“. In Steinfurt sind der CDU und SPD, der FDP, den Grünen, der GAL und der FWS insgesamt 36 Fragen gestellt worden. Darin ging es unter anderem um das Ehrenamt in Steinfurt, um Fragen zur Mobilität, zu Freizeitmöglichkeiten, zum Bildungs- und Teilhabepaket, zum Ausbau von Sport-, Freizeit- und Veranstaltungsstätten, darum, ob beispielsweise die sogenannte Westtangente endlich gebaut werden, die Stadtjugendpflegerin wieder eine Vollzeit-Stelle erhalten soll oder wie die Corona-Pandemie vor Ort bewältigt werden kann. Es wurde auch danach gefragt, wie junge Menschen in Entscheidungsprozesse eingebunden werden können, ob es eine ergebnisoffene Diskussion über eine Sekundarschule geben soll, wie Integration, Digitalisierung oder Bürgerbeteiligung verbessert werden kann, wie es um einen Hotel-Neubau steht oder ob Steinfurt eine eigene Geburtsstation braucht.

So können sich jeder auf der Internetseite durch alle Statements klicken, die die Parteien zu den Themen abgegeben haben. Es gibt die Möglichkeit, ein Häkchen bei „Zustimmung“, „Neutral“ und „Ablehnung“ zu setzen. Es geht aber auch „Weiß ich nicht“ und „Wichtig für mich“ anzuklicken.

Am Ende zeigt ein ganz persönliches Diagramm, wie sehr der Teilnehmer mit den jeweiligen Parteien und ihren Thesen übereinstimmt. Je höher die Punktzahl, desto ähnlicher sind die Positionen. Die Teilnehmer sollen allerdings auch daran denken, dass der „Kommunalomat“ kein Wahlempfehlung gibt, sondern nur ein Werkzeug ist, der der Orientierung dient und zur Diskussion anregen kann.

Darüber hinaus gibt es auf der Internetseite Infos und Videos, wie der Kommunalomat funktioniert, was ein Bürgermeister oder ein Stadtrat macht und wer die Online-Aktion unterstützt hat.