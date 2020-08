Nabu-Mitarbeiterinnen über Nesträuber, Flächenfraß und EPS

Frau Förster, vor einigen Wochen mehrten sich Klagen über Nest- und Nistkästenräuber. Welche Tiere gelten als Räuber?

Aline Förster: Als Raubtiere in unserer Landschaft fallen mir zunächst einmal Fuchs und Marder ein, die sich das ganze Jahr über durch Beutefang ernähren. Oder unter den Greifvögeln Turmfalke und Mäusebussard, die überwiegend Mäuse fressen, aber sicherlich auch mal ein Fasanenküken erbeuten. Andere Arten sind in ihrer Nahrungswahl opportunistisch. Sie fressen je nach Jahreszeit und Lebensraum das, was leicht zu bekommen und in großer Zahl vorhanden ist. Dazu gehören Rabenvögel wie Krähe und Elster, aber auch der Eichelhäher oder das Eichhörnchen.

Was ist mit Katzen?

Aline Förster: Auch Freigänger-Katzen schnappen sich gern mal einen Jungvogel, eher um ihren Jagdtrieb zu befriedigen oder als Dankeschön an ihren Halter. Der Nabu empfiehlt, Katzen während der Jungenaufzuchtzeit der Vögel (April bis Ende Juni) drinnen zu halten, zumindest morgens und abends, wenn die Altvögel sehr häufig zum Nest fliegen und füttern.

Mancher fordert, Elstern oder Dohlen zu bejagen. Sollte man diesen ungeliebten Tieren zu Leibe rücken?

Aline Förster: Die Bestände von Elster und Dohle sind laut aktuellen bundesweiten Monitoringauswertungen des Dachverbands deutscher Avifaunisten sowohl im Langzeit-Trend (36 Jahre) als auch im Kurzzeit-Trend (zwölf Jahre) stabil. Es gibt also keine erheblichen Bestandszunahmen. Die Elster darf nebenbei auch vom 1. August bis zum 28. Februar bejagt werden, und das wird sie auch. Laut Jagdstrecke 2018/2019 NRW wurden über 28 000 Elstern und über 100 000 Rabenkrähen entnommen.

Wie kann man Nistkästen vor Angriffen schützen?

Aline Förster: Es gibt Nistkästen, die durch die Bauform verhindern, dass Marder, Eichhörnchen und Co. mit der Pfote an die Brut gelangen. Es gibt außerdem sogenannte Katzengürtel, die um Bäume befestigt werden, um ein Hinaufklettern von Räubern zu verhindern.

Frau Tecker, anderes Thema: die Eichenprozessionsspinner. Wann genau sind sie für den Menschen durch die allergieauslösenden Brennhaare bedrohlich?

Anuschka Tecker: Die Eichenprozessionsspinner haben ihre Entwicklung als Raupe abgeschlossen und sich in ihren Gespinst­nestern verpuppt. Im August schlüpfen die Nachtfalter. Während ihrer kurzen Flugzeit legen sie die Eier für die kommende Generation in den oberen Kronenbereich der Eichen ab.

Das heißt, sie sind jetzt vorerst ungefährlich?

Anuschka Tecker: Nein. Eine Gesundheitsgefahr für den Menschen besteht trotzdem noch, da sich die Brennhaare auch aus den Gespinstnestern herauslösen können, besonders an windigen Tagen. Die Brennhaare können über Jahre allergische Reaktionen auslösen.

Spritzen, Absaugen, Verbrennen – über die Bekämpfung des EPS streiten sich die Geister. Was sagen Sie als Naturschützer?

Anuschka Tecker: Dort, wo es aus gesundheitstechnischen Gründen nötig ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Das Absaugen von Gespinsten ist dem Einsatz von Bioziden grundsätzlich vorzuziehen. Selektive Insektizide sollten nur in Einzelfällen nach sorgfältiger Abwägung zur Anwendung kommen. Kein Insektizid wirkt ausschließlich auf den EPS, sondern tötet mindestens weitere Schmetterlingsarten, wenn nicht noch deutlich mehr Organismen.

Das ist ja nicht gewollt . . .

Anuschka Tecker: Nein, vor dem Hintergrund des Insektensterbens dürfen solche Mittel nicht wahllos flächig zur Anwendung kommen. Vielmehr sollte die Förderung der Biodiversität und damit die Wiederherstellung eines ökologischen Gleichgewichts in den Fokus rücken. In vielfältigen Strukturen, wie etwa dichten Gebüschen, „wilden Ecken“, alten Bäumen und Brachen finden auch Gegenspieler Lebensräume.

Immer häufiger gibt es Trockenheit, Stürme, Starkregen – auch im Münsterland. Sind diese Phänomene Folgen des Klimawandels?

Anuschka Tecker: Die Wahrscheinlichkeit solcher Extremwetterereignisse nimmt durch den Klimawandel zu. Die Häufung dieser Phänomene kann also als Folge des Klimawandels betrachtet werden.

Was kann der Einzelne dagegen unternehmen?

Anuschka Tecker: Es gibt einen Wandel in der Gesellschaft hin zu einem verstärkten Klimakrisen-Bewusstsein, insbesondere seit den großen Fridays-Protesten. Jeder Einzelne kann etwas gegen den Klimawandel unternehmen, etwa indem man sich klimabewusst ernährt, zu einem Ökostromanbieter oder einer klimafreundlichen Bank wechselt, wenig Müll produziert, sich CO-arm fortbewegt, sich in Klimaschutz-Gruppen engagiert und im Bekanntenkreis über das Thema spricht.