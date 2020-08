Vor drei Jahren ist Dr. Hans-Peter Wagner noch deutlich schwerer motorisiert bei der Oldtimer-Rallye des Lüdinghauser Rotary Clubs gestartet. In diesem Jahr löst den Jaguar ein deutlich spärlicher ausgestattetes Gefährt ab. Am Samstag (22. August) fährt er die etwa 200 Kilometer lange Route durchs Münsterland mit einem Fiat Topolino, Jahrgang 1952. Der kleine Italiener bringt schlanke 15 Pferdestärken auf die Straße.

Bei der dritten Auflage der Oldtimer-Rundfahrt, die Wagner gemeinsam mit Dr. Gregor Dresemann vom Dülmener Partner-Club organisiert, gehen rund 90 Veteranen der Straße ins Rennen. Start ist in Etappen um 10 Uhr am Hof Grothues-Potthoff in Senden. Gegen 12 Uhr treffen die ersten Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses Rüschkamp an der Seppenrader Straße ein. Dort, so dessen Geschäftsstellenleiter André Grünke, können Interessierte die Autos auch in Augenschein nehmen. „Das Areal ist abgesperrt“, erläutert Grünke die Corona-bedingten Maßnahmen wie Namens- und Adressenerfassung der Besucher und die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken. Für die gesamte Tour habe der Mediziner Dresemann ein Hygienekonzept erstellt, ergänzt Wagner. Moderiert wird die Präsentation der Oldtimer vom bewährten Experten Georg Meyering. Und der stellt so manches „alte Schätzchen“ vor: einen BMW Dixi von 1928, aus dem gleichen Jahr stammt der Rolls Royce Phantom sowie Jaguar E-Type oder den Mercedes 190 SL.

Dass die Tour keinesfalls reiner Selbstzweck ist, betont Mitorganisator Wagner ausdrücklich. Gestartet werde wieder für das weltweite Rotary-Projekt „End Polio now“, das zur Ausrottung der Kinderlähmung beitragen soll und derzeit auch zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Entwicklungsländern genutzt wird. Der Reinerlös der Oldtimer-Ausfahrt – inklusive Startgeldern, Spenden und Finanzspritzen von Sponsoren – wird zudem durch die „Bill und Melinda Gates Stiftung“ sowie Rotary International verdreifacht. Auf diese Weise konnte bislang ein Spendenvolumen von 150 000 Euro erwirtschaftet werden, erläutert Wagner.