Darin verpflichten sie sich, bei den Themen Klimaschutz, Fahrradmobilität und zukunftsfähiges Wohnen intensiver zusammenzuarbeiten und die bestehenden Aktivitäten besser zu vernetzen. Lewe sprach von einer „neuen Dimension der traditionell guten Kooperation“.

2004 und 2016 streifte die Regionale, ein geldreiches Förderinstrument des Landes, bereits das Münsterland, eine eigene Münsterland-Regionale gab es jedoch noch nie.

Das soll anders werden, so Dr. Kai Zwicker, Landrat im Kreis Borken. Starke Themen besetzen, bestehende Kooperationen intensivieren, Partner vernetzen, gemeinsam Projekte mit Mehrwert für alle generieren und somit die Basis schaffen für eine erfolgreiche Bewerbung, darum geht es, ergänzte Dr. Christian Schulze Pellengahr, Landrat des Kreises Coesfeld.

Dass ein derart konzen­triertes und vor allem konzertiertes Vorgehen Erfolg haben kann, zeigen Südwestfalen und Ostwestfalen: Beide Regionen in der Nachbarschaft – und damit auch Konkurrenten des Münsterlandes – haben bereits jeweils zwei Regionalen erfolgreich eingeworben, betonte der Steinfurter Kreisdirektor Dr. Martin Sommer.

So etwas ist nicht nur gut fürs Renommee, sondern auch fürs Portemonnaie, sagte der Landrat des Kreises Warendorf, Dr. Olaf Gericke. Die Regionale 2016, an der die Kreise Coesfeld und Borken beteiligt waren, brachte immerhin 180 Millionen Euro an Fördermittel.