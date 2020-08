24-Jährige stürzt mit Auto acht Meter tief in die Böschung

Bergungsaktion am Bockholter See

Greven -

Am Bockholter See zwischen Greven und Münster hat sich am Samstagmittag nach dem tödlichen Badeunfall vom Freitag bereits der nächste größere Rettungseinsatz zugetragen: Eine junge Frau war mit einem Auto eine Böschung mehr als acht Meter tief hinabgestürzt.