Die Badeseen im Münsterland

9. Kinderbauernhöfe

In der Region gibt es mehrere Bauernhöfe, die Kindern ein besonderes Erlebnis mit Kontakt zu Tieren und Spielmöglichkeiten bieten.

So lädt das “ Heupferdchen” in Lüdinghausen (Foto) in den Sommerferien dienstags, mittwochs, freitags und samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr zum Spielnachmittag, inklusive Pony-Reiten. Wer sich einen Platz für sein mitgebrachtes Picknick sichern will, kann sich telefonisch einen Tisch reservieren. Preis: 8 Euro pro Person

Weitere Kindernbauernhöfe:

Erlebnishof Löbke , Ibbenbüren: 12 Euro (Erwachsene 2 Euro, Kinder 4 Euro)

Hof Heseker , Warendorf: 10 Euro (5 Euro pro Kind inklusive jeweils 2 Euro Verzehrgutschein und einer Futtertüte)