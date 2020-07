Die junge Frau aus Sendenhorst war gegen 14.55 Uhr alleine auf dem Weg von Ahlen nach Sendenhorst auf der K 4 (Sudfeld) unterwegs. Sie kam ausgangs der langgezogenen Doppelkurve südlich der Einmündung der K 4 auf die L 586 aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei. Der Wagen überschlug sich, wobei sich die Fahrerin schwere Verletzungen zuzog.

Sie wurde durch Ersthelfer aus dem Autowrack befreit und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die K 4 vorübergehend gesperrt.