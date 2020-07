Nationalspieler aus der Karibik zieht nach Ochtrup

Trinidad und Tobago ist berühmt für seine erstklassigen Cricketspieler. Und auch diverse gute Leichtathleten kommen aus dem Inselstaat in der Karibik. Aber Erfolge im Fußball? Die gibt es abgesehen von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland nicht. Dass die rund 1,2 Millionen Einwohner zählende Republik trotzdem ein paar ambitionierte Kicker hat, das möchte Tyrese Pierre beweisen.

Der 18-Jährige wohnt seit Ende Juli bei Familie Bender in Ochtrup und verfolgt ein klar definiertes Ziel. „Ich möchte Fußballprofi werden“, betont Pierre. Und dafür sieht er in Europa optimale Möglichkeiten: „Das ist einfach der beste Platz, um sich fußballerisch weiter zu entwickeln.“

„Tyrese ist der erste Fußballer, der durch unser weltweit gespanntes Netzwerk gescoutet wurde“, erklärt Michael Schmidt. Er gehört dem Könige und Grafen Sportmanagement aus Och­trup an und ist zugleich Geschäftsführer des dortigen Sportwerks. „Bei uns wird Tyrese künftig gezielt gefördert und auf seinem Karriereweg begleitet. Wir suchen jetzt einen passenden Verein für ihn.“

Fußballerische und akademische Ausbildung

Aufgewachsen ist Pierre in der Hauptstadt Port of Spain, wo er zunächst für die Vereine Players Evolution und den Nachwuchs des Erstligisten San Juan Jablotteh spielte. Vor zwei Jahren entschied sich der Flügelstürmer zum Schritt nach Europa.

Aber nicht nach Deutschland, in die Heimat seines Vaters, sondern in die Niederlande zog es den Angreifer. Auf Torejagd ging er dort für WSV Apeldoorn, zudem drückte er bei der FSG Academy die Schulbank. Die fußballerische und akademische Ausbildung zu kombinieren – das gelang Pierre bestens. Im April „baute“ er sein Abitur, 2019 gehörte er der U-17-Nationalmannschaft seines Heimatlandes an, für die er am CONCACAF-Cup in den USA teilnahm. Dieser Wettbewerb ist das Äquivalent zur Europameisterschaft, an dem Nationen aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik teilnehmen.

„Das war schon ein super Erlebnis“, schwärmt der Neu-Ochtruper. „Vor allem unser Sieg gegen unseren Erzrivalen Jamaika. Das war uns zehn Jahre lang nicht gelungen.“ Die „Soca-Warriors“, so heißt das Nationalteam im Volksmund, schieden zwar im Achtelfinale aus, doch Tyrese Pierre wusste zu gefallen.

Einladung zum Sichtungstraining

Eine Einladung zum Sichtungstraining der U 20 lag vor, doch „aufgrund des Corona-Virus ist daraus nichts geworden“, bedauert Pierre. „Die Grenzen sind zu, und auch das CONCACAF-U-20-Turnier ist verschoben. Vielleicht wird das nächstes Jahr nachgeholt.“

Bis es so weit ist, will sich Pierre auf seinen Werdegang in Europa konzentrieren. Als Vorbild dient ihm dabei Dwight Yorke. Der ehemalige Angreifer von Manchester United gilt als der beste Fußballer, den Trinidad und Tobago je hervorgebracht hat. Und auch Jadon Sancho vom Bundesligisten Borussia Dortmund steht bei Tyrese Pierre hoch im Kurs: „Ein starker Spieler. Zudem kommen seine Eltern auch aus Trinidad und Tobago.“

Qualitäten, die den Kicker Tyrese Pierre für Vereine interessant machen, sind seine Schnelligkeit, sein Spielverständnis, die Beidfüßigkeit und sein Teamspirit. „Und sein Charakter“, betont Gastvater Markus Bender: „Tyrese ist einfach ein ganz toller Kerl. Respektvoll, aufgeschlossen, hilfsbereit, begeisterungsfähig – von dieser Sorte könnte ich noch 20 weitere Jungs aufnehmen.“