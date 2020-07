Keine Spur von Flamingo-Küken

Da die Kleinen noch nicht fliegen konnten, die Elterntiere aber nervös das Venn verlassen haben, deutet vieles darauf hin, dass die Küken tot sind. Das bestätigt Biologin Regine Kern von der Biologischen Station auf Anfrage der Redaktion. „Es so schade und traurig. Wir hatten uns schon so auf die Beringung Anfang August gefreut.“ Endgültige Beweise für den Tod der Tiere gibt es nicht. Knochen oder andere Überreste seien bisher nicht gefunden worden.

Dr. Dietmar Ikemeyer, Geschäftsführer der Biologischen Station Zwillbrock, geht davon aus, dass Fressfeinde gar nicht auf die Insel kommen mussten, um die Küken zu holen. Dafür hätten sie einen unter Strom stehenden Zaun und steile Abbruchkanten überwinden müssen. Gefährlich sei das Verhalten der Küken, die nach einer gewissen Zeit die Insel verlassen. Dabei würden sie in Bereiche geraten, die früher überflutet waren, aber jetzt trocken liegen.

Abseits des Wassers keine Chance gegen Füchse

Schon im Vorjahr hatten vermutlich Füchse und Marder die Flamingo-Eier von der Insel geholt. In den vergangenen beiden Jahren war der Wasserstand in dem Venn wegen der Trockenheit massiv gesunken, der große See um die Insel, auf der die Vögel brüten, war ausgetrocknet. Darum hatte die Biologische Station von einem Bulldozer einen zehn Meter breiten und rund 700 Meter langen Graben um die Insel ziehen lassen. Der sollte nicht nur nasse Flamingo-Füße sicherstellen, sondern auch Fressfeinde der Flamingos von der Insel abhalten. Geholfen hat das offenbar nicht.

Denn da, wo früher ein geschlossener See war, gibt es zurzeit trockene Stellen. „Die Küken rennen von Pfütze zu Pfütze.“ Das Problem: Während sie im Wasser schneller sind, haben sie abseits der Pfütze gegen Füchse keine Chance. „An Land ist der Fuchs einfach schneller.“ Deswegen werde die Biologische Station im Winter nach Wegen suchen, wie sie den Nachwuchs schützen kann. „Ohne technischen Zirkus wird es nicht gehen“, kündigte Ikemeyer am Montag an.

Klärung des Verschwindens fraglich

Der Verlust der Küken sei für die Population der Zwillbrocker Flamingos aber keine Katastrophe, sagt er. „Die werden wiederkommen“, meinte er gegenüber unserer Zeitung. In den 30 Jahren, in denen die Flamingos auf dem nördlichsten Brutplatz der Welt ihren Nachwuchs großziehen, seien sie schon zwei Mal jeweils fünf Jahre lang ohne Bruterfolg geblieben. Abgesehen davon sieht es so aus, als ob sich den Vögeln wieder Flamingos aus Südeuropa angeschlossen haben. Die würden die Nord-Exem­plare gerade in ihren Reihen aufnehmen.

Ob sich das Verschwinden der Küken noch lückenlos aufklären lässt, scheint fraglich. „Man fiebert die ganze Zeit so mit, beobachtet die Küken. Und dann so was“, sagt Regine Kern. Sie hofft, dass es auch im kommenden Jahr wieder Flamingo-Nachwuchs geben könnte. „Nur bitte dann mit einem Happy End“, sagt die Biologin.