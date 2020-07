„Ahlener Mammut“ erkundet Feldlager

Ein ungewöhnlicher Reisebericht erreichte in diesen Tagen die Ahlener Redaktion. Abgesendet wurde er in Afghanistan, wo derzeit auch Soldaten aus Ahlen ihren Auslandseinsatz ableisten. Als Verfasser unterzeichnet „Manni“, das beliebte Ahlener Stoffmammut.

Zur Vorgeschichte: Der Freundeskreis Ahlener Soldaten schenkte den Ahlener Aufklärern als Zeichen enger Verbundenheit Ende vorigen Jahres das Mammut-Stofftier. Inzwischen hat das Bataillon „Manni“ auf die Reise geschickt – ins Camp Marmal im afghanischen Masar-e-Sharif. Zum Zeitpunkt seiner Ankunft befanden sich ungefähr 20 Soldaten aus Ahlen im dortigen Einsatz „Resolute Support“. Kurzerhand ging das Mammut auf Entdeckungstour durch das Camp.

Latte Macchiato im „Planet Mazar“

„Manni“ erzählt: „Das Abenteuer begann mit vielen Fragen. Um die zu beantworten, verschafften mir die Ahlener Soldaten Zugang zur militärischen Führung. Da wird viel Wichtiges entschieden, wie ich erfahren durfte. Auch ich produziere Wäsche und die gibt man im Feldlager in Netztaschen bei der Firma ,Ecolog‘ ab, wo sie nach der Reinigung wieder frisch gewaschen abgeholt werden kann. Diverse Betreuungseinrichtungen sorgen dafür, dass auch in ruhigeren Zeiten keine Langeweile aufkommt. Dazu gehört in Mazar die ,Oase‘. Da gibt es zum Beispiel einen leckeren, knackigen Salat für mich. ,Planet Mazar‘ ist eine weitere Betreuungseinrichtung. Ich finde, hier gibt es den besten Latte Macchiato mit der Geschmacksrichtung Pistazie, den ich je getrunken habe. Ja, auch Mammuts können Gourmets sein! Einen Besuch beim Militärpfarrer machte ich auch. Bei Sorgen oder Kummer hat er immer ein offenes Ohr für die Menschen, die hier ihren Dienst leisten. Was mich auch erfreute: Ich sah einen deutschen Briefkasten. Von dort aus ging natürlich eine Postkarte an meine Familie auf die Reise. Die Feldpost – ohne sie hätte der Freundeskreis Ahlener Soldaten mich, Manni Mammut, nie nach Afghanistan schicken können. Ach ja, nicht zu vergessen: der deutsche Marketender. Meine Lieblings-Süßigkeiten konnte ich dort einkaufen. Zum Arzt musste ich zum Glück nicht, obwohl das deutsche Feldhospital sehr gut aufgestellt ist, wenn ein Notfall ruft. Eine Fahrt mit dem gepanzerten ,Wolf SSA‘ durfte zum Abschluss meiner Rundtour nicht fehlen. Da kann man sich nur sicher fühlen. Es war eine interessante Erfahrung. Danke an die Ahlener Soldaten fürs Mitnehmen!“

Mammut „Manni“ in Afghanistan 1/12 Ahlener Mammut-Stofftier im Lager Mazar-e-Sharif in Afghanistan 2020 Foto: Bundeswehr

Mammut Manni bei der Feldpost Foto: Johanna Hagn

Mammut Manni an der Westfalen-Kaserne 2020 Foto: Bundeswehr

Auch die Aufklärer danken auf diesem Wege für die enge Verbundenheit mit ihrer Garnisonsstadt und die Geschenke aus der Heimat.