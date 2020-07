Ein dreijähriger Mops ist nach einem Unfall an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Sein 33-jähriges Herrchen war laut Polizeibericht mit dem Hund am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Lindenstraße in Appelhülsen unterwegs. Der Mops riss sich los und rannte in Richtung Ahornweg. Zur selben Zeit war ein unbekannter Autofahrer Richtung Bahnhof unterwegs. Das Fahrzeug erfasste den Hund. Der Unbekannte fuhr weiter und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Es soll sich um einen schwarzen Van oder Bull mit MS-Kennzeichen handeln, der von der Marke Ford, Mercedes oder Opel stammt. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.