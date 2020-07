Wie die Polizei berichtet, drangen Einbrecher in der Nacht zu Montag gegen vier Uhr in das Sparkassengebäude am Hindenburgring in Gronau-Epe ein. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt. In der Schalterhalle brachen sie die Klappe der Sparbuchfächer auf. „Ob bzw. was entwendet wurde, steht noch nicht fest“, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Gronau (02562-9260) zu melden.