Fall hat juristisches Nachspiel

Die Staatsanwaltschaft Münster hat in Zusammenhang mit dem Bahn-Brückeneinsturz am 5. Juni in Westbevern-Vadrup ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Dienstag auf WN-Anfrage.

Das Verfahren richtet sich in diesem Fall gegen keinen konkreten Adressaten, sondern vielmehr soll im Laufe der Prüfungen ermittelt werden, ob es einen für das Unglück Verantwortlichen überhaupt gibt.

Dass ein solches Verfahren eingeleitet werden könnte, das war bereits kurz nach dem Absturz eines tonnenschweren Betonteils vermutet worden. Die Bundespolizei hatte sicherheitshalber sämtliche Beweis akribisch gesichert, darunter auch die von der Unfallstelle beseitigten Betonteile, die unter anderem auf dem Gelände des städtischen Bauhofes gelagert werden.

Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt

Die Stadt wiederum hatte kurz nach dem Unfall ebenfalls vorsorglich sämtliche erforderlichen Unterlagen zusammengetragen und gesichtet. „Die alle sechs Jahre vorgeschriebene Brückenhauptprüfung hat im August 2016 ordnungsgemäß stattgefunden. Der Bauwerkzustand wurde mit der Gesamtzustandsnote 2,0 („befriedigend“) beurteilt“, hieß es seinerzeit in einer Pressemitteilung. „Der Prüfbericht bestätigt insoweit, dass die Standsicherheit und die Verkehrssicherheit gegeben sind“, hatte die Stadt weiter ausgeführt.

Der Prüfbericht der fast 50 Jahre alten Brücke weise aber darauf hin, dass die Dauerhaftigkeit des Bauwerks beeinträchtigt sei. Dabei seien Hinweise zum Beseitigen von festgestellten Mängeln gegeben worden, hatte die Stadt seinerzeit ausgeführt. Eine akute Gefährdungslage sei aber ausdrücklich nicht festgestellt worden. „Aus dem Jahr 2016 liegen uns aus der Brückenhauptprüfung rund 15 Prüfberichte unterschiedlicher Bauwerke vor, die Abarbeitung festgestellter Mängel oder Schäden erfolgt dann nach Dringlichkeit in einer Prioritätensetzung“, erklärte die Stadtverwaltung seinerzeit.

Die Brücke in Vadrup spielt auch bei einer Anfrage der CDU-Fraktion eine Rolle, allerdings geht es dabei um eine möglichst schnelle Wiederherstellung des Bauwerks. „Es gibt ein hohes Interesse an einer schnellen Reparatur der Brücke. Die CDU und alle betroffenen Anlieger erwarten von der Verwaltung, dass mit Nachdruck zunächst eine provisorische Lösung für Fußgänger und Radfahrer geschaffen wird, um die aktuell notwendigen weiten Umwege schnellstmöglich zu beenden“, heißt es in dem Schreiben, das in der nächsten Hauptausschusssitzung am 18. August behandelt werden soll.

Die Christdemokraten, die bereits vor der Sommerpause nachgefragt hatten, seinerzeit aber von Bürgermeister Wolfgang Pieper mit Hinweis auf das schwebende juristische Verfahren vertröstet worden waren, stellen ein Bündel an Fragen. Unter anderem wollen sie wissen, ob die Stadt die Verkehrssicherungspflicht für die Brücke obliegt und ob die Kommune dieser Verpflichtung in vollem Umfang nachgekommen ist?

Zudem möchten sie geklärt haben, wie der verwaltungsinterne Geschäftsverteilungsplan aussieht, der die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten regelt. Des Weiteren sind die an den Ergebnissen der Sonderprüfung interessiert, die unmittelbar nach dem Teileinsturz in Auftrag gegen wurde.