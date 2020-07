Der 39-jährige Lüdinghauser, der in der Nacht zu Samstag (18. Juli) für einen Einsatz von Spezialeinsatzkräften der Polizei gesorgt hatte, ist wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte Britta Venker, die Pressesprecherin der Kreispolizei Coesfeld am Montag auf WN-Nachfrage.

Der Mann hatte auf einem Campingplatz in der Bauerschaft Berenbrock, wo er auch seinen Wohnsitz hat, mehrere Schüsse in die Luft abgegeben (WN berichteten). Daraufhin hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert. Die hatte ihn vor Ort in Gewahrsam genommen. Bei ihm waren zudem mehrere weitere Waffen gefunden worden.

Bei diesen, so Venker, handele es sich allerdings um sogenannte PTB-Waffen. Das sind etwa (Schreckschuss-) Pistolen oder Revolver, mit denen Reizstoffe verschossen werden. Da der Mann allerdings nicht über einen entsprechenden Schießerlaubnisschein verfüge, werde gegen ihn wohl eine Ordnungsstrafe verhängt. Tatsächlich „scharfe Waffen“ seien bei ihm nicht entdeckt worden, erklärte die Pressesprecherin.