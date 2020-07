Wadersloh -

Unbekannte sind in Wadersloh-Diestedde in der Nacht zum Freitag in den Vorraum einer Bank eingebrochen und haben den Geldautomaten gesprengt. Die Täter erbeuteten mehrere Geldkassetten und flüchteten möglicherweise mit einem roten Kleinwagen in Richtung Sünninghausen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Beamten suchten nach Zeugen.