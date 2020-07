Einmal um den Kreis Coesfeld

Just in dem Moment, als sich der Don-Bosco-Radler Peter Friemel am Sonntagmorgen um 7 Uhr auf sein Rennrad schwingen wollte, las ihm seine Frau Luise noch schnell die gerade aus Südsudan von Bruder Lothar Wagner, Salesianer Don Boscos (SDB), eingegangene E-Mail vor: „Lieber Peter! Wünsche dir für deine heutige Tour alles Gute und gute Fahrt. Fahr‘ vorsichtig. Vielleicht ist ja im kommenden Jahr wieder eine letzte Tour drin! Habe den wunderschönen Artikel aus der Zeitung (WN / 11. Juli 2020) erhalten. Super, Peter. Der Newsletter wird diese Woche kommen.“

Mit diesen ermutigenden Worten im Kopf startete der Lüdinghauser, um die erste Etappe der Strecke rund um den Landkreis Coesfeld zurückzulegen. „Das Wetter war ein Geschenk des Himmels“, schreibt der Steverstädter in einem Pressebericht. „Olfen, Selm und Südkirchen waren bald erreicht.“ Für Josef Lücking, der seit 20 Jahren seine Homepage betreut, legte er einen Morgengruß vor die Tür.

Picknick am Ludgerus-Dom

Der Weg führte Friemel anschließend durch das große Naturschutzgebiet von Ichterloh bei Capelle und Herbern über die Westerbauerschaft nach Ascheberg und zu einem Familiengrab. Der Davensberger Turm, Ottmarsbocholt und Senden waren weitere Durchfahrtstationen. Pünktlich um 12 Uhr landete er zum Angelusgeläut am Ludgerus-Dom in Billerbeck. Wie vor fünf Jahren während der 15. Radsponsorentour hatte seine Frau per Auto ein Picknick dorthin gebracht: Kaffee, „Münsterländer Bütterkes“, schlesischen Käsekuchen und Erdbeeren. Nach dieser Stärkung ging‘s über die Baumberge in Richtung Rorup und Dülmen. Auf der „Panzerstraße“ – der B 474 ab der Ondruper Schule – durchbrachen sehr viele laute und sehr schnelle Motorräder die beschauliche Stille, die auf weiten Radweg-Strecken herrschte.

Einer Tradition folgend war Hullern das vorletzte Ziel der Tour. Auch auf dem Weg nach Oberbayern, Ungarn, Frankreich und anderen Zielen besuchte Friemel dort frühere Kollegen. Nach Kaffee und Erdbeerkuchen sowie neuen Nachrichten aus der Gesamtschule Olfen traf er schließlich um 18 Uhr im Seppenrader Don-Bosco-Haus ein, wo ihn der Küster von St. Dionysius in Empfang nahm. Und seine Frau Luise überraschte ihn mit einer Kette aus roten Luftballons und mit einer silbernen 20 inmitten eines Straußes aus rosa Hortensien. Danach genoss der Radler die Abfahrt „Am Wensing“ sowie durch Berenbrock und über den Klutendamm zur heimatlichen Vischeringstever.

Überraschung am Don-Bosco-Haus

Tags drauf erfuhr Friemel wiederum per Newsletter von Bruder Lothar: „Nach mehr als zwei Jahren Aufbauarbeit in Südsudan (Ostafrika) auf Leihbasis werde ich wie geplant im August 2020 in meine Stammprovinz in Westafrika zurückkehren. In den vergangenen zwei Jahren konnten mit Hilfe von vielen Einzel- und Dauerspendern, Gruppen und Initiativen, Partnern und Förderern zwei Anlaufstellen sowie ein Reha-Zentrum für Kinder, die entweder auf der Straße oder in bewaffneten Gruppen (Kindersoldaten) lebten, aufgebaut werden. . . . Ende August werde ich wieder als Gefängnisseelsorger im Staatsgefängnis in Monrovia (Liberia) tätig sein. Darauf freue ich mich sehr und hoffe, weiterhin mit Ihnen verbunden zu bleiben.“

Für alle, die spenden möchten – das sind die aktuellen Kontodaten: Empfänger: Don Bosco Mission Bonn, IBAN: DE70 3706 0193 0022 3780 23, Verwendung: Br. Lothar Wagner SDB Liberia / 20. Tour P. F.