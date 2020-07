FMO-Sprecher Andres Heinemann: „Nicht alle gehen zum Deutschen Eck“

Greven -

Bierselige Kuschelei in Las Palmeras. Die Bilder vom Wochenende aus Mallorca erweckten den Eindruck, dass mancher Tourist bei Corona wieder nur an die Biermarke denkt. Aber nicht alle wollen in Mallorca feiern, meint FMO-Sprecher Andres Heinemann. Acht Flieger starten derzeit wieder am Greven.