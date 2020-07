„Nach langen Gesprächen, Abwägungen und vielen Emotionen besteht jetzt Gewissheit: das Annotopia-Festival in diesem Jahr wird aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Das bedauern diese zutiefst. Nachdem das ursprünglich für Mai 2020 geplante Festival an den Burgen Vischering und Lüdinghausen zunächst auf das erste Oktoberwochenende verschoben wurde, erfolge nun die komplette Absage.

Am 17. Juni 2020 hatte die Bundesregierung das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober 2020 per Erlass verlängert. Das Land NRW (CoronaSchVO vom 7. Juli 2020, § 13) setzt diese Vorgaben in ihrer aktuellen Verordnung konkret um. Nach enger Rücksprache mit den Behörden vor Ort sei den Annotopia-Veranstaltern keine andere, vernünftige Entscheidung möglich gewesen, wie sie betonen.

Das Ziel, den „einzigartigen Charakter und die tolle Atmosphäre in Annotopia fortwährend zu bewahren und gleichzeitig alle notwendigen Corona-Auflagen zu garantieren“, wäre unter diesen Bedingungen unmöglich gewesen. Insbesondere die Einhaltung der Abstandsregelungen, die voraussichtlich nur ohne Kulturprogramm realisiert hätten werden können, „sind in Annotopia utopisch“. Diesen Spagat – sowohl im Hinblick auf die Gesundheit aller Besucher als auch auf das Fest selbst – sei nicht zu leisten. Dafür könne niemand letztlich die Verantwortung übernehmen.

Die Tickets für 2020 behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltungen im nächsten Jahr. Alternativ besteht bis zum 31. August auch die Möglichkeit, die Tickets erstatten zu lassen. Der neue Termin für Annotopia in Lüdinghausen steht fest. Es ist das Wochenende 8. und 9. Mai 2021.