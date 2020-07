Ein Unfall am Freitagmittag auf der Umgehungsstraße in Telgte sorgte für zahlreiche Staus und viele genervte Autofahrer. Nach ersten Aussagen der Polizei hatte ein Lkw-Fahrer zu spät wahrgenommen, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug abbiegen wollte. Er wollte wohl einer Kollision ausweichen und landete schließlich mit seinem Truck vor dem Erdwall der Lärmschutzwand in Höhe des Durchlasses für Fußgänger und Radfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurden einige technische Einrichtungen am Fahrzeug schwer beschädigt und etliche Liter Diesel und Hydrauliköl traten aus. Die Bergung des Lastwagens war schwierig und dauerte längere Zeit. Um die ausgetretenen Betriebsmittel aufzunehmen, die teilweise ins Erdreich eingedrungen waren, wurde eine Spezialfirma hinzugezogen. Die Feuerwehr Telgte war mit mehreren Fahrzeugen und Kräften im Einsatz.