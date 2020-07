Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams mit Sitz in Bad Bentheim haben Mittwochmittag zwei 19-jährige Drogenkuriere festgenommen. Die beiden jungen Männer wollten rund zwei Kilogramm Heroin über die Grenze schmuggeln. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Die beiden 19-jährigen Niederländer waren mit einem Auto aus den Niederlanden eingereist und fuhren auf der Autobahn 30 in Richtung Osnabrück, als das Auto der beiden Männer gegen 12.30 Uhr von Beamten des deutsch-niederländischen Polizeiteams auf einem Autobahnparkplatz angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten in der Reserveradmulde des Kofferraums eine Tüte, in der sich vier Päckchen mit je rund 500 Gramm Heroin befanden. Damit endete der Schmuggelversuch an der deutsch-niederländischen Grenze. Die beiden 19-Jährigen wurden festgenommen und zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift für weitere Ermittlungen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben.

„Der Fahndungserfolg des Grenzüberschreitenden Polizeiteams hat verhindert, dass Heroin mit einem Straßenverkaufspreis von rund 100 000 Euro in den illegalen Handel gelangen konnte“, so Ralf Löning, Pressesprecher der Bundespolizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden Drogenschmuggler am Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen beide Männer. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Nordhorn.