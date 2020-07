„Elefantenpost“ als Trostpflaster

Es ist immer noch Ausnahmezustand. „Einige Familien wollen wegen Corona nicht von uns betreut werden“, sagt Martina Abel vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm. Nachvollziehen kann sie diese Entscheidung. „Wir begleiten Kinder und Jugendliche, die das Virus nicht überstehen würden“, sagt die Koordinatorin des Hospizdienstes, der Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen und ihre Familien betreut.

Von Mitte März bis Mitte Mai sei der Kontakt ausschließlich über Telefon gelaufen. „Außerdem haben wir unsere Elefantenpost verschickt. Die ist bei den Kindern sehr gut angekommen und war für viele ein echter Trost“, erzählt Abel. Der Elefant, so erläutert sie, sei das Wahrzeichen der Stadt Hamm.

Mütter oft in einem Dilemma

Nach einem strengen Hygienekonzept habe man inzwischen wieder mit der Arbeit in den Familien begonnen. Viele Mütter hätten von Konflikten erzählt. „Um das kranke Kind zu schützen, war Isolation das beste. Gesunde Geschwister haben aber umso mehr unter dem Stubenkoller gelitten. Die Mütter waren in dem Dilemma, sich für oder gegen ein Kind entscheiden zu müssen.“

Auch zögerten viele Familien, ihr Kind wieder zur Förderschule zu bringen – aus Angst vor Ansteckung bei größeren Menschenmassen. Dass in der Corona-Krise viele Bürger über Isolation klagten, habe eine Mutter so kommentiert: „Willkommen in unserer Welt. Bei uns ist das seit Jahren schon so. Wer hält unsere Kinder denn aus?“

Aber es gibt sie: Ehrenamtliche, die Zeit mit den Familien verbringen. Ein im Februar gestarteter Kursus zur Qualifizierung soll im August fortgesetzt werden. Neue Teilnehmer könnten noch dazustoßen. Gebraucht wird außerdem ein neues Quartier (möglichst ohne Mietkosten), weil das zuletzt genutzte Seniorenheim in der Corona-Krise nicht mehr genutzt werden darf.