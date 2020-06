Der einwöchige Lockdown für den Kreis Warendorf endet am Dienstagabend. Darauf verständigten sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und der Warendorfer Landrat Olaf Gericke (alle CDU). „Es gibt in Warendorf kein Anzeichen dafür, dass das Infektionsgeschehen von den Tönnies-Mitarbeitern auf die allgemeine Bevölkerung übergesprungen ist“, sagte Laschet gestern in Düsseldorf. Der Kreis Gütersloh dagegen muss aufgrund der erhöhten Infektionszahlen in den vergangenen Tagen eine weitere Woche Lockdown ertragen.

Insgesamt wurden im Kreis Warendorf seit dem Ausbruch im Tönnies-Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück 8845 Tests vorgenommen. Nach Angaben von Landrat Gericke liegt die maßgebliche sogenannte Sieben Tage-Inzidenz in der allgemeinen Bevölkerung des Kreises Warendorf bei 5,2. Bezieht man die getesteten und unter Quarantäne stehenden Tönnies-Mitarbeiter vor allem in Oelde, Beckum und Ennigerloh mit in die Wertung ein. liegt die Inzidenz bei 22. Die zwischen Bund und Land für einen Lockdown geltende Grenze liegt bei 50 Infizierten pro 100.000. „Durch unsere Lockdown-Maßnahmen, verbunden mit einer starken Erweiterung der Testkapazitäten ist es uns gelungen, das Infektionsgeschehen einzudämmen und zu lokalisieren“, so Gericke weiter.

Ende der Stigmatisierung gefordert

Anders sieht die Situation im Kreis Gütersloh aus. Dort wurden seit dem Corona-Ausbruch vor zwei Wochen 14212 Tests vorgenommen – zuletzt wurden dabei 112 Menschen positiv auf das Virus getestet. Damit liegt die Inzidenz bei 112. Vor einer Woche lag der Wert dort aber noch bei 270,2. „Wir wissen um unsere Verantwortung und hoffen, nach einer Woche ebenfalls aus dem Lockdown herauszukommen“, sagt der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer nach dem Treffen. Zugleich forderte er das Ende der Stigmatisierung der Menschen aus der Region – sowohl bei Reise-Buchungen als auch bei Fahrten in Nachbarstädten. „Die Menschen hier machen auch das für die Menschen, wo wir aktuell nicht willkommen sind“, so Adenauer.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erneuerte seine Forderung, in Zukunft Lockdown-Maßnahmen nicht mehr auf Kreis- oder Stadtgebiete zu erstrecken, sondern zu präzisieren.

Reise-Einschränkungen

Hinsichtlich der Reisesituation für Menschen aus dem Kreis Warendorf empfehlen die zuständigen Behörden, sich beim Reisebüro oder beim Anbieter zu erkundigen, ob die Länder oder Bundesländer bestimmte Voraussetzungen noch immer für eine Reise verlangen. Zahlreiche Länder wie Österreich und Dänemark haben allerdings die Einschränkungen für Menschen aus dem Kreis Warendorf oder ganz NRW schon aufgehoben oder gar nicht in Kraft gesetzt. Auch Bayern hatte zuletzt das Attest für Kreise, die unter 50 Infizierte liegen, wieder abgeschafft.