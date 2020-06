Wie die Polizei berichtet, haben zwei Männer in der Nacht zu Montag versucht, einen Geldautomaten in Bocholt zu sprengen. Bei einem freistehenden Geldautomaten an der Kurfürstenstraße war die Sprengvorrichtung schon angebracht, doch gegen drei Uhr wurden zwei bislang unbekannte, männliche Täter offenbar bei der weiteren Tatausführung gestört. Sie flüchteten laut Polizei mit einem schwarzen Roller in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Personen, die verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bocholt (Telefonnummer 02871-2990) in Verbindung zu setzen.