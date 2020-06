Verwirrung: Tönnies-Arbeiter möglicherweise doch nicht verschwunden

Verwirrung um 22 angeblich verschwundene Tönnies-Mitarbeiter in Beckum (Kreis Warendorf). Medienberichten zufolge waren die Bewohner eines Gebäudes an der Wilhelmstraße, in dem Mitarbeiter des Gütersloher Schlachtbetriebs untergebracht sind, am Donnerstagmorgen trotz einer zuvor verhängten Quarantäne nicht anzutreffen. Am Nachmittag desselben Tages meldete dagegen die Polizei, dass in besagtem Gebäude doch 22 Personen anwesend seien und es von geplanten Auszügen keine Spur gebe.

Stadt hatte zunächst niemanden angetroffen

„Das hat uns schon sehr überrascht“, sagte Beckums Bürgermeister, Dr. Karl-Uwe Strothmann (CDU), am Freitagvormittag. Denn: „Meine allgemeine Vertreterin war zuvor selbst vor Ort und hat außer Gärtnern und Reinigungskräften niemanden angetroffen. Jedenfalls niemanden, der da wohnt. Deshalb lag zunächst die Vermutung nahe, dass an den Berichten von Anwohnern etwas dran ist“, so Strothmann.

Nachbarn hatten Abreisetätigkeit in Unterkunft gemeldet

Nachbarn hatten der Verwaltung rege Abreisetätigkeit in der Nacht zuvor gemeldet. Ein Verdacht, der sich dann bei der ersten Inaugenscheinnahme durch die Stadt zu bestätigen schien. Ob die Bewohner des Hauses tatsächlich zwischenzeitlich verschwunden waren und damit die Quarantäne gebrochen haben, ob sie sich möglicherweise nur versteckt hatten oder welchen anderen Grund es geben könnte, warum sie zunächst nicht anzutreffen waren, wird zurzeit untersucht. Theoretisch möglich wäre auch, dass in den Wohnungen nun gänzliche andere Bewohner als zuvor sind.

39 Unterkünfte werden im Laufe des Freitags besucht

Um endgültig Klarheit darüber zu haben, wer wo lebt, lässt die Stadt Beckum zur Stunde alle 39 Unterkünfte, in denen externe Tönnies-Mitarbeiter untergebracht sind – also solche, die über ein Subunternehmen für das Unternehmen arbeiten – von fünf Viererteams besuchen. Dabei werden die Personalien der Bewohner aufgenommen, die dann mit den Meldelisten der Verwaltung und den Tönnies-Listen abgeglichen werden.

„Wir gehen da jetzt mit Unterstützung der Polizei und von Dolmetschern rein und haben heute Nachmittag hoffentlich Klarheit“, so Beckums Bürgermeister Strothmann. Bei der Gelegenheit werde selbstverständlich auch gefragt, ob es den Bewohnern an Versorgungsgütern fehle.

Zwischenzeitliche Probleme bei der Versorgung

Denn auch bei der von dem Schlachtbetrieb und einem Subunternehmer zugesagten Versorgung der unter Quarantäne gestellten Mitarbeiter hat es offenbar Probleme gegeben. „Zunächst hat das geklappt. Probleme gab es, als die dafür vorgesehenen Fahrer des Unternehmens in Quarantäne gestellt wurden. Wir haben nun aber für negativ getestete Fahrer eine Ausnahmegenehmigung erteilt“, sagte Strothmann. Bei den bisher besuchten Unterkünften habe es allerdings nur sehr wenige, nämlich fünf oder sechs, Anfragen gegeben. „Alle anderen Bewohner waren offenbar versorgt“, so der Beckumer Bürgermeister.

Am Freitagmorgen nur 14 Corona-Infizierte in Beckum

Insgesamt weiß die Stadt Beckum von 309 intern oder extern bei Tönnies Beschäftigten, die in Beckum leben. Die verteilen sich auf 90 Wohnungen oder Unterkünfte im Stadtgebiet. Am Freitagmittag verzeichnete die 37 000 Einwohner zählende Stadt insgesamt nur 14 mit dem Coronavirus Infizierte. Alle sollen aus dem Umfeld des Unternehmens aus dem benachbarten Kreis Gütersloh stammen. In beiden Kreisen waren nach den massenhaften Positiv-Testungen bei dem Schlachtbetrieb neuerliche Lockdowns verhängt worden.