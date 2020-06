Neue Abstrichstelle in Oelde schnell überlaufen

Die meisten Corona-Infizierten leben in Oelde – deswegen wird dort auch das dritte große Testzentrum im Kreis Warendorf errichtet. Außerdem ist Oelde die einzige Abstrichstelle im Kreis Warendorf, in der sich jeder Bürger ohne Voranmeldung testen lassen kann. Die Einrichtung ist seit Mittwochnachmittag in Betrieb.

Die beiden anderen Abstrichstellen sind in Warendorf (Am Krankenhaus) und Beckum (vor dem früheren Berufskolleg, Ketteler Straße 7). Diese beiden Testzentren stehen aber ausschließlich Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zur Verfügung und sollen nur mit Anmeldung – über den Hausarzt – aufgesucht werden.

Der Kreis Warendorf betreibt das neue Testzentrum in Oelde in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Es befindet sich in der ehemaligen Overbergschule in Oelde, Overbergstraße 4, und hat täglich (auch sonntags) von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Da nur begrenzt Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wird empfohlen, wenn möglich nicht mit dem Auto anzureisen. Anmeldungen sind hier nicht erforderlich.

Auch Hausärzte testen jetzt Symptomfreie

Grundsätzlich haben die Bürger aus dem Kreis Warendorf, die einen kostenlosen Corona-Test machen lassen wollen, zwei Möglichkeiten: Erstens können sie sich ab sofort bei den niedergelassenen Hausärzten melden und sich dort kostenfrei testen lassen. Die zweite Test-Möglichkeit für symptomfreie Personen ist das neue Corona-Testzentrum in Oelde. Mit längeren Wartezeiten ist vor allem an den ersten Tagen zu rechnen. Das Gesundheitsamt des Kreises bittet daher darum, dass zurzeit vorrangig Menschen, die ein dringendes Interesse an einer Diagnose haben – vor allem für eine Urlaubsreise – die neuen Testmöglichkeiten nutzen.

Lange Schlangen in Warendorf

Viele Menschen, die kurz vor einer Urlaubsreise stehen, suchten am Mittwochvormittag bereits das Testzentrum in Warendorf auf. Die Leute standen Schlange. Aber zu dem Zeitpunkt gab es für diese Bürger eben auch keine andere Abstrichstelle im Kreis. Einige warteten bereits drei Stunden und waren entsprechend verärgert. „In zwei Stunden wurden noch nicht einmal 20 Menschen getestet“, erboste sich ein Mann.

Riesenandrang in Oelde

Gegen 18:30 Uhr richtete sich der Kreis Warendorf mit einem Facebook-Post an die Öffentlichkeit: Wegen des „massiven Andrangs” sollte am Mittwochabend niemand mehr zu der Abstrichstelle in Oelde kommen. „Die Kapazitäten sind bis zum Betriebsschluss um 22 Uhr ausgelastet.” Die Abstrichstelle sei am Donnerstag wieder von 8 Uhr bis 22 Uhr durchgehend geöffnet.

Ein Trost für die Bürger: Der Test ist auf jeden Fall kostenfrei. Der Kreis Warendorf hat mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einen Vertrag über die Kostenerstattung der Testungen geschlossen. Die KV hat die Hausarztpraxen im Kreis darüber informiert.