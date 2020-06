Wie die Polizei mitteilt, gingen bereits am Mittag bei der Polizei Anzeigen wegen der Anrufe ein. Die Täter nutzten in allen Fällen eine ähnliche Geschichte. Dem betrogenen Dülmener erzählte der falsche Enkel, dass er einen Porsche beschädigt habe. Es sei möglich, den Schaden ohne das Herbeirufen der Polizei zu regulieren. Der Betrüger am Telefon behauptete, dass zufällig die Mitarbeiterin einer Werkstatt in der Nähe sei, um das Geld für den Zweck abzuholen.

Polizei hofft auf weitere Zeugen

Gegen 14 Uhr erschien der Dülmener mit der Summe an einem Brunnen an der Wagnerstraße und übergab das Geld in einem Umschlag an eine unbekannte Frau. Diese soll sich durch Handzeichen mit einer anderen Täterin verständigt haben. Nach dem sie die fünfstellige Summe erhielt, flüchtete sie vermutlich Richtung Danziger Straße. Da sich zur selben Zeit weitere Menschen an dem Ort aufhielten, hofft die Polizei in Dülmen auf weitere Zeugen. Bei solchen Taten ist es nicht ungewöhnlich, dass ein auswärtiges Auto in der Nähe steht und der Fahrer auf die Kuriere wartet.

So wird die Täterin beschrieben:

Auf Grundlage bisheriger Zeugenaussagen, wird die Frau, die das Geld entgegengenommen hat, wie folgt beschrieben: Die Unbekannte soll rund 1,60 Meter groß sein und dunkles, zusammengebundenes langes Haar haben. Sie trug einen weißen Mundschutz und eine Umhängetasche, in die sie das Geld gesteckt hat. Die mutmaßliche Täterin sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.