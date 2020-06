Keine Abstandsregelung in Klassen und Kursen, keine Maskenpflicht –wohl aber ein Maskengebot, wo Schüler außerhalb ihrer Lerngruppen auf Fluren und Pausenhöfen nicht auf Abstand bleiben können. So umriss die Ministerin am Dienstag ihre Vorstellung, wie der normale Schulbetrieb mit allen 2,5 Millionen Schülern ab 12. August starten soll. „Schule in Nordrhein-Westfalen darf nicht von vorneherein vor der ­Corona-Pandemie zurückschrecken“, begründete sie die Festlegung. Alle bisher verfügbaren Studien bestätigten, dass Kinder und Jugendliche beim Infektionsgeschehen keine Rolle spielten. Klassenfahrten im Inland werden deshalb wieder erlaubt, Reisen ins Ausland nach den Herbstferien.

Damit jederzeit, wo aus Infektionsschutz notwendig, auch Lernen auf Distanz möglich ist, sollen digitale Voraussetzungen geschaffen werden. Bisher gewonnene Erfahrungen sollen allen Lehrkräften zugänglich sein. Details nennt die Ministerin am Freitag.

Breites Ferienangebot

Weil viele Schüler im auslaufenden Schuljahr durch die Corona-Folgen eine Menge Lernstoff verpasst haben, will Gebauer ein möglichst breites Ferienangebot realisieren. Insgesamt 75 Millionen Euro stehen dafür bereit, um jeweils dreiwöchige Lernangebote inklusive ei­nes täglichen Mittagessens anzubieten. Fast die Hälfte der Summe solle Angebote für Kinder mit Förderbedarf sichern, da sie im Lockdown besonders lange ohne Betreuung gewesen seien, sagte Gebauer.

Wie viel Stoff Schüler ­tatsächlich verpasst haben, werde erst nach den Ferien sichtbar: Wie die Schulen damit umgehen sollen, will die Ministerin in den Sommerferien festlegen. Klar ist allerdings schon, dass für die Schüler, die am Ende des kommenden Schuljahres ihre ZP10-Prüfung ablegen oder das Abitur machen, mehr Zeit zum Lernen geschaffen werden soll. Die Zehntklässler können eineinhalb Wochen länger für ihre Prüfung lernen.

Längere Vorbereitungsphase

Für Abiturienten ist eine um neun Tage längere Vorbereitungsphase geplant. Damit beginnen die Abi-Klausuren am 23. April. Das reiche aus, um in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik am bundesweiten zentralen Abitur teilzunehmen. Gebauer erklärte, zu dem bereits feststehenden Fundus würden weitere Aufgaben festgelegt, die durch Corona bedingte Lernlücken berücksichtigen sollen.

Im neuen Schuljahr seien etwa 85 Prozent der Lehrkräfte einsetzbar, erwartet die Ministerin. Um den Personalbedarf zu decken, sollen bereits jetzt 1450 der für die Rückkehr zu G9 vorge­sehenen Gymnasialstellen besetzt werden können.