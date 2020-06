Ahlen zurück im Lockdown

Paukenschlag am Dienstagnachmittag: Der neuerliche Lockdown im Kreis Warendorf trifft auch Ahlen. Schulen und Kitas schließen ab Donnerstag, Sportstudios bereits ab Mittwoch. Im öffentlichen Raum gilt mit dem 24. Juni wieder die Zwei-Personen-Obergrenze. Und auch das: keine Versammlungen und Veranstaltungen. All das zunächst befristet bis zum kommenden Dienstag, 30. Juni.

Scharfe Töne am Abend aus dem Rathaus: Nach Verkündung der neuen Schutzmaßnahmen durch Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Nachmittag trat dort der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Ahlen (SAE) zusammen. „Dass für den Leichtsinn eines einzelnen Unternehmens nun alle Bürgerinnen und Bürger von Ahlen zu bezahlen haben, ist traurig und empörend zugleich“, reagierte Bürgermeister Dr. Alexander Berger auf die Entscheidung des Landes. Wieder einmal seien es Familien und Kinder, die am meisten von den Folgen getroffen würden. Wie Minister Laumann ankündigte, wird der Kreis Warendorf ab Donnerstag den Betrieb der Schulen und Kitas untersagen. „Noch ausstehende Zeugnisübergaben müssen nun am Mittwoch hoppla-hopp vorgezogen werden. Das ist unwürdig“, drückte Berger seine Enttäuschung aus. Auch für die Kitas und Eltern sei die Situation „unzumutbar“.

Die städtischen Dienststellen bleiben hingegen geöffnet. Dazu zählen der Wertstoffhof, die Stadtbücherei und die VHS. Bürger werden gebeten, „nur aus absolut unvermeidbaren Anlässen städtische Gebäude aufzusuchen“, sagt SAE-Leiter Bernd Döding. Das Ordnungsamt hat nach Sitzung des SAE damit begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Präsenz des Außendienstes zu erhöhen. Bis zum Ablauf des 30. Juni ergeben sich unter anderem diese Einschränkungen:

die Ferienbetreuung des Jugendamtes kann frühestens am 1. Juli beginnen (anstatt am 29. Juni),

Kontaktsport im Freien ist nicht erlaubt, Bolzplätze sind geschlossen,

Sporthallen sind geschlossen,

Fitnessstudios müssen schließen,

Private Feiern und Feste mit geselligem Charakter wie Hochzeits- oder Abschlussfeiern dürfen nicht stattfinden.

Der Besuch von Gaststätten und Restaurants ist weiterhin möglich, untersagt sind der Betrieb von Bars und die Bewirtung an Theken in Gaststätten.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hofft, dass die ab Mittwoch geltenden Beschränkungen über die vorgesehene Woche hinaus nicht verlängert zu werden brauchen. Die Kontakt- und Freizeitbeschränkungen seien über die Einhaltung der angeordneten Quarantänemaßnahmen hinaus ein wesentlicher Schlüssel, um Infektionsketten wirksam zu unterbrechen. „Wir stehen auf dünnem Eis“, warnte Berger.

Im Freibad läuft der Betrieb unterdessen ganz normal weiter. Obwohl das am Nachmittag nicht ganz klar war. Die Schutzverordnung hatte auch den Betrieb von Schwimmbädern, auf die rote Liste gesetzt. Die Stadt ruderte in einer zweiten Mitteilung zurück.

Und das Autokino? Es läuft. Martin Temme, Betreiber des „Cinema Ahlen“, sieht noch Fragezeichen, die in den nächsten Stunden abzuklären seien. Sein Stand Dienstagabend: „Im Moment spielen wir weiter.“