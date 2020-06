Lockdown light für eine Woche im Kreis Warendorf

Jetzt doch: Der Lockdown light kommt. Noch am Morgen hatte Landrat Dr. Olaf Gericke mit Ministerpräsident Laschet telefoniert, um genau das zu verhindern – oder nur auf Teile des Kreises wie Oelde und Beckum zu beschränken. „Aber in Düsseldorf wollte man keinen Flickenteppich.“

Der Lockdown gilt zunächst für eine Woche. „Und in diesen sieben Tagen haben wir die Chance zu belegen, dass das Virus nicht auf die Bevölkerung im Kreis Warendorf übergesprungen ist“, betonte Gericke. „Wir müssen uns an die Regeln halten, dann können wir nach einer Woche aus dem Lockdown wieder raus sein.“

Zu den Kontaktbeschränkungen zählt auch die Schließung von Schulen und Kitas. Beides wird aber um einen Tag verschoben, damit Eltern eine Kinderbetreuung organisieren können – und Schüler ihr Zeugnisse erhalten. Nur in Oelde sind – wegen der hohen Zahl von 150 Infizierten – Schulen und Kitas sofort dicht.

Familien, die in Urlaub fahren wollen, empfahl der Landrat, sich in eine der beiden Abstrichstellen in Warendorf oder Telgte vorher testen zu lassen. Die Rechnung dafür brauchen die Bürger nicht zu übernehmen. „Den Rechnungsadressaten suchen wir noch“, sagte Gericke, ließ aber anklingen, dass Tönnies in Betracht kommen, schließlich habe der Fleischkonzern in Rheda-Wiedenbrück den ganzen Schlamassel verursacht.

Mit Unterstützung der Bundeswehr soll außerdem noch ein großes Testzentrum im Kreis entstehen. Die Unterstützung dafür hat Jens Spahn bereits zugesagt. Der Standort dafür ist bislang ebenso unklar wie eine Unterkunft, die noch für die mit dem Virus Infizierten errichtet werden soll.

„Wir werden neben Altenheimen auch die Beschäftigten von Supermärkten testen müssen“, berichtete Gericke weiter. Mit eigenen Personal sei das nicht zu stemmen. Unterstützung habe das Land bereits zugesagt. Auch die Polizei werde verstärkt, denn diese müsse die Einhaltung der Quarantäne kontrollieren.

Gericke betonte mit Nachdruck, er hoffe, dass der Kreis nach einer Woche aus dem Lockdown wieder raus sei. Die Testergebnisse seien bislang nicht so dramatisch wie erwartet. Das lasse hoffen. Dennoch: „Die Bürger müssen jetzt wegen Tönnies leiden, dabei hatte sich die Bevölkerung im Kreis bislang vorbildlich verhalten.

In einer Telefonkonferenz einigten sich die Bürgermeister am späten Dienstagnachmittag darauf, die Verordnung des Landes sehr restriktiv auszulegen. So bleiben die Freibäder geöffnet. Hallenbäder müssen allerdings schließen. Auch die Museenwerden dicht gemacht – das hatte das Land so angeordnet. Weil Volkshochschulen und Musikschulen aber nicht erwähnt wurden, will der Kreis diese geöffnet lassen. Und über eine Nachricht dürften sich alle Eltern freuen, die ein Kind in der Kita haben. Es soll eine Notbetreuung geben. Die Kreisverwaltung will das federführend für alle Jugendämter im Kreis umsetzen.