Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer starb bei einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag in Beckum ereignete. Der 61-Jährige befuhr mit seinem Pedelec in einer Radfahrergruppe die Straße „Am Kollenbach“.

Beim Überqueren der Eisenbahnschienen stürzte er ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb.