Die Leiche eines im Januar 2019 im Alter von 88 Jahren verstorbenen Mannes wurde gestern Vormittag auf dem Friedhof in Neuenkirchen im Beisein von Polizei und Staatsanwaltschaft exhumiert. Es handelt sich um den Vater eines 55-jährigen Gärtnermeisters, der sich seit April vor dem Landgericht Münster wegen Mordes verantworten muss. Der Vorwurf: Er soll im Juni 2019 seine 79-jährige Mutter aus Habgier im Brunnenschacht der familieneigenen Baumschule ertränkt haben. Der Angeklagte bestreitet das.

Im Prozess wurde von einer Zeugin der Verdacht geäußert, der Angeklagte habe auch seinen Vater getötet. „Wir wollen jetzt klären, ob der Vater eines natürlichen Todes gestorben ist“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt (Münster) auf Anfrage. „Es besteht aber kein Anfangsverdacht. Es handelt sich lediglich um ein Todesermittlungsverfahren.“

Der Hinweis, der gestern zur Exhumierung des Mannes geführt hat, stammte von der 48-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin des Angeklagten. Im Zeugenstand sagte sie: „Mit Opas Tod hat er auch etwas zu tun.“ Sie deutete einen Tod durch Vergiftung an: Es werde in der Baumschule „ein Mittel eingesetzt, das man nicht nachweisen kann“.

Mutter wollte Sohn enterben

Der Tod der Seniorin und der Mordprozess gegen den Sohn schlagen in Neuenkirchen seit einem Jahr hohe Wellen. Der Angeklagte soll seine Mutter am Abend des 25. Juni 2019 in dem über zwei Meter tiefen Wasser eines Brunnens auf dem elterlichen Anwesen ertränkt haben. Er soll, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, seine Mutter zuvor an den Kopf geschlagen und sie dann mit einem Seil über eine Leiter in den Brunnen hinabgelassen haben, wo sie ertrank. Zuvor soll er ein Gespräch belauscht haben, in dem es um einen Notartermin am nächsten Tag ging. Die Mutter wollte den Angeklagten enterben.

Seit Oktober sitzt der 55-Jährige in U-Haft. Viele Zeugen, auch aus der Familie, zeichneten von ihm das Bild eines aggressiven, geldgierigen und geltungssüchtigen Mannes, der schon häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

Der Prozess wird am Montag, 22. Juni, vor dem Landgericht Münster fortgesetzt (2 Ks 1/20).