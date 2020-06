„Keine Rechnung mehr geschrieben“

Jörg Holz (50) tourt seit 30 Jahren als Disc-Jockey und Veranstaltungstechniker durch die Lande. Wie viele seiner Kollegen hat ihn die Corona-Pandemie schwer getroffen. Am Montag wird er mit anderen Kollegen den Veranstaltungssaal Quibeldey an der Saerbecker Straße rot anleuchten – von 22 Uhr bis 1 Uhr. In der „Night of the Light“ illuminieren andere Unternehmen der Branche den Marktplatz und das Ballenlager. Mit Holz sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning.

Sie sind als DJ und Veranstalter in der Veranstaltungsbranche unterwegs. Wie wirkt Corona auf das Geschäft?

Holz: Ganz einfach, seit März habe ich keine einzige Rechnung mehr geschrieben. Ich hatte zahlreiche Veranstaltungen in Sicht, sei es im Business- oder im Feierbereich. Die sind alle komplett weggefallen. Weil Großveranstaltungen durch die Verordnungen der Landesregierung verboten wurden.

Als Außenstehender weiß man nicht viel von ihrer Branche. Was machen Sie da genau?

Holz: Das ist mein Hauptlebenserwerb – es nennt sich DJ- und Veranstaltungsservice. Ich betreue sicherlich 30, 40 Hochzeiten im Jahr, wo ich teilweise selber als DJ arbeite oder aus meinem Pool DJs vermittle und Technik hinbringe. Und dann mache ich Bühnensupports, wie man das von Stadtfesten kennt. Da geht es auch um Business-Veranstaltungen, die ich mit Tontechnik ausstatte.

Das ist eine Branche, die immer Investitionen erfordert?

Holz: Richtig, tatsächlich habe ich in diesem Jahr mit Blick auf die karnevalistischen Veranstaltungen einen größeren Betrag investiert. Das hätte ich nicht gemacht, hätte ich gewusst, was passiert.

Aber es gibt doch Soforthilfen des Staates. Haben Sie davon profitiert?

Holz: Die kann ich nicht verwenden. Wenn ich etwas kaufe, bezahle ich bar.

Das heißt, unterstützt werden vom Staat hauptsächlich Betriebskosten von Unternehmen. Die haben sie nicht?

Holz: Nicht wirklich, mein Lager ist mein Eigentum, da habe ich keine Miete zu zahlen. Für unsere Branche sind die Hilfen schwer umsetzbar.

Sie sind nicht der Einzige aus der Branche in Greven. Wie groß ist dieses Gewerbe?

Holz: Wir sind gar nicht so viele in der Stadt. Es gibt viele DJs, die es nebenbei betreiben. Hier gibt es aber noch Elcotec oder P2, die ganz andere Dimensionen darstellen als ich. Ich mache Veranstaltungen bis 400, 450 Leute. Die anderen sind wesentlich größer.

Wenn irgendwo in der Stadt ein Konzert stattfindet, die Karnevalisten feiern oder am Beach drei Bühnen aufgebaut werden – immer steckt teure Technik dahinter. Das wird nicht richtig wahrgenommen?

Holz: Das sehen die Leute nicht. Die sehen die Bühne, da kommt Musik raus. Dass wir uns mit Sicherheitstechnik auskennen müssen, dass wir uns weiterbilden müssen, dass wir die Versammlungsstättenverordnung kennen müssen – das steckt ja alles dahinter. Aber die Eventbranche repräsentiert noch viel mehr. Ich bin technischer Ausstatter, aber es trifft auch Caterer, es betrifft die Servicekräfte, bis hin zum Koch, der stundenlang in der Küche steht.

Nicht zu vergessen die Künstler?

Holz: Das ist ein so großes Portfolio, es sind 300 000 Unternehmen, über 150 Disziplinen, drei Millionen Menschen in Deutschland. Wir machen einen Jahresumsatz von 200 Milliarden Euro. Wenn man dagegen die Lufthansa sieht, die wird bei 35 000 Mitarbeitern mit neun Milliarden Euro subventioniert. Da fühlen wir uns schon ein bisschen vernachlässigt.

Das liegt natürlich auch daran, dass sie keine große Lobby haben. Jeder wurschtelt vor sich hin. Fehlt da die Organisation?

Holz: Klar, es gibt natürlich Kooperationsgemeinschaften. Wenn ich was Größeres brauche, helfen mir andere. Aber man muss ehrlich sagen, wir sind nicht so organisiert. Aber das ist die Lufthansa auch nicht – das ist einfach nur ein Vorzeigeobjekt, das mit Deutschland verbunden wird. Das ist nicht fair.

Sind viele Arbeitsplätze in Ihrem Sektor gefährdet?

Holz: Ja, man weiß jetzt schon, dass zahlreiche Unternehmen insolvent sind. Das wird auf Dauer gesehen nicht unerheblich Arbeitsplätze kosten. Darum machen wir am Montag auch unsere Aktion, um den Leuten zu zeigen: guckt mal, das steckt dahinter, redet mal mit uns.

Uns sagte neulich ein katholischer Geistlicher, es habe das zweite Halbjahr keine Anmeldung für Hochzeiten gegeben. Die Leute heiraten standesamtlich, doch die große Party bleibt aus. Glauben Sie, dass da im nächsten Jahr viel nachgeholt wird?

Holz: Hellsehen kann ich nicht, die Vermutung liegt nahe. Manche Termine, die ich dieses Jahr gehabt hätte, sind auf nächstes Jahr verschoben. Aber ich kann einen Abend nur einmal vermieten.