Der Fall von Kindesmissbrauch in Münster hat auch im Warendorfer Kreistag eine Diskussion über dieses Thema ausgelöst. Deutlich wurde dabei, dass der Kreis Warendorf bereits gute Präventionsmaßnahmen und auch einen konkreten Handlungsfaden hat – dies alles ist festgehalten in der „Warendorfer Praxis“. Diese wurde vorgestellt von Jugendamtsleiterin Anke Frölich. Sie betonte, dass es in der Bevölkerung eine hohe Sensibilität für dieses Thema gebe. „Auch in den letzten Wochen haben wir viele Meldungen erhalten. Und das waren besorgte Bürger, die uns angerufen haben, und keine Denunzianten.“

„ Wenn man den Rechtsstaat so schwach hält, muss man sich nicht wundern, wenn an anderer Stelle das Handwerkszeug fehlt. Wenn man den Rechtsstaat so schwach hält, muss man sich nicht wundern, wenn an anderer Stelle das Handwerkszeug fehlt. “ Dr. Olaf Gericke

Landrat Dr. Olaf Gericke hing sich weit aus dem Fenster. „Datenschutz ist Täterschutz“, kritisierte er die Blockade der Vorratsdatenspeicherung. Denn heute brauche man Hinweise von amerikanischen Sicherheitsbehörden, um Täter in Hoetmar oder Dolberg aufzuspüren: „Wenn man den Rechtsstaat so schwach hält, muss man sich nicht wundern, wenn an anderer Stelle das Handwerkszeug fehlt.“

Starker Tobak waren solche Aussagen für Martin Lepper, der als Einzelkandidat der Piraten in den Kreistag gekommen war. Dagmar Arnkens-Homann (SPD) hob hervor, dass Pädophilie schwer therapierbar sei. Deswegen seien Präventionsketten notwendig – und deren finanzielle Unterstützung.