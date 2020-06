Von Normalität kann keine Rede sein

Seit Montag sitzen die Grundschüler wieder neben ihrer Freundin oder ihrem Freund an einem Tisch im Klassenzimmer. Die Mund-Nasenmasken dürfen im Unterricht abgesetzt werden, müssen nur auf den Fluren getragen werden. „Die Kinder sind etwas verunsichert“, sagt Ulrike Dittmer im Gespräch mit den WN. „In der vergangenen Woche mussten sie noch Abstand halten wegen einer eventuellen Krankheitsübertragung, jetzt sitzen sie in der Klasse zusammen“, beschreibt die Rektorin der Grundschule Stadtfeldmark ihre Beobachtungen an den vergangenen drei Tagen.

„Die Kinder haben sich schwer eingefunden“, bestätigt Christine Carl. Einige seien regelrecht aufgedreht, anderen falle es schwer, die Veränderungen zu verstehen, berichtet die kommissarische Leiterin der Grundschule Stadt. „Es normalisiert sich“, fasst Roland Hennig seine Eindrücke zusammen. Die Kinder seien sehr erfreut gewesen, wieder im Klassenverband unterrichtet zu werden, ergänzt der Rektor der Grundschule Intrup. Ab und an müsse man ein Kind erinnern, auf den Fluren eine Maske zu tragen, fasst Gisela Marstatt-Stienecker ihre Beobachtungen zusammen. Eigentlich sei es „wunderbar“ gelaufen, so die Rektorin der Grundschule Hohne.

Versetzter Unterrichtsbeginn, Lehrerin oder Lehrer bereits ab 8 Uhr in der Klasse, rollierende Pausen, keine Warteschlangen beim Hände waschen oder desinfizieren – aus Sicht der vier Verantwortlichen ist es seit Montag gut gelaufen. Womit Roland Hennig nicht gerechnet hat: „Es ist erstaunlich, wie sich die Disziplin in Corona-Zeiten positiv entwickelt hat. Da ist in vielen Elternhäusern offenbar gute Arbeit geleistet worden“, bedankt er sich. Hektik und Hetzen seien ein Stück weit aus dem Schulalltag rausgeflogen. Das merke man auch in der Offenen Ganztagsgrundschule, ergänzt der Rektor.

Trotz der großen Freude sowohl bei den Mädchen und Jungen wie auch in den Kollegien – von einem normalen Schulalltag wie vor der Pandemie sind die Grundschulen noch weit entfernt. Beispielsweise im Unterricht. „Dass jetzt frontal statt in Gruppen unterrichtet und gearbeitet wird, ist für die Kinder eine große Umstellung“, stellt Christine Carl fest. Der Grund: „Die Schüler müssen mehr sitzen, sonst konnten sie im Unterricht schon mal aufstehen und an einer anderen Tisch gehen.“

Von einer „neuen Erfahrung für die Kolleginnen“ spricht Roland Hennig beim Thema Frontalunterricht. Alle vier Verantwortlichen haben in den vergangenen Wochen aber auch festgestellt, dass die Corona-Pandemie auch Spuren bei den Lehrkräften hinterlassen hat. „Das ist für die Kolleginnen mörderisch anstrengend“, beobachtet Gisela Marstatt-Stienecker.

Auf die Ferien freuen sich nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Den Schulleitungen stellt sich allerdings die Frage, wie es nach den Sommerferien weitergehen wird. „Das weiß keiner“, sagt Christine Carl. Die Entwicklung der Fallzahlen in den nächsten Woche spiele da eine zentrale Rolle. Darin stimmt sie mit ihrem Kollegen und den Kolleginnen über ein.

Gisela Marstatt-Stienecker setzt bei ersten Überlegungen zur Einschulung auf zwei Zeitschienen, ebenso wie Roland Hennig. „So wie im Moment ist es eine Hängepartie“, wünscht er sich mehr Sicherheit. Für seine Schule zählt er eine ausreichende Berücksichtigung der Lehrerzahl dazu.

Der Wunsch nach erholsamen Ferien eint alle, Schüler wie Lehrer. Ob danach der Wunsch von Ulrike Dittmer in Erfüllung geht? „Wir möchten mit unseren Kindern wieder ganz normal lernen, spielen und fröhlich sein.“ Damen drücken.