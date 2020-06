Lkw fährt auf stoppende Autos auf

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 9.45 Uhr auf der Umgehungsstraße an der Kreuzung bei Osthues-Brandhove wurden vier Personen verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein Rettungswagen auf der Westbeverner Straße in Richtung B 51 unterwegs. An der Kreuzung zeigte die Ampel für den RTW rot. „Dieser musste jedoch einsatzbedingt weiter und fuhr deswegen langsam mit Warnsignalen in die Kreuzung ein“, heißt es im Polizeibericht. Eine 58-jährige Frau in einem Peugeot – sie hatte Grün – fuhr in Richtung Warendorf. Sie bemerkte den Rettungswagen und stoppte rechtzeitig. Auch ein 26-Jähriger in einem Twingo und ein 50-Jähriger aus Ostbevern in einem Suzuki konnten rechtzeitig bremsen.

Lkw-Fahrer sah stehende Autos zu spät

Der 38-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine indes sah die stehenden Autos zu spät und fuhr auf den Wagen des 50-Jährigen auf. Der Suzuki schleuderte dadurch nach Angaben der Beamten nach rechts und stieß gegen den Twingo des Münsteraners sowie gegen den Ampelmast. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht, die Autos abgeschleppt.

Da die Einsatzstelle für die Erstversorgung und die Unfallaufnahme durch die Polizei längere Zeit gesperrt war, kam es zu erheblichen Rückstaus auf der Bundesstraße. Die Polizei leitete den Verkehr großräumig ab. Rund um die Telgter Innenstadt kam es trotzdem in Folge des Unfalls zu weiteren Staus und zähfließendem Verkehr.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften unter der Leitung von Stadtbrandmeister Alfons Huesmann vor Ort, um unter anderem bei der Absicherung der Unfallstelle mitzuhelfen und auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Wegen der Vielzahl von Verletzten wurden mehrere Rettungswagen und Notärzte zur Einsatzstelle beordert.

Bereits kurze Zeit vor dem schweren Unfall hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einen weiteren Einsatz. In einem Unternehmen am Gildeweg war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts bei einem Kühlschrank, der im Testbetrieb war, ein Schmorbrand ausgebrochen.