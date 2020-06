Corona-Ausbruch bei Tönnies

Am Nachmittag wollten der Kreis Gütersloh und Tönnies bei einer Pressekonferenz über das Geschehen informieren. Dagegen hat sich die Lage bei der Firma Westfleisch offenbar zum positiven verändert. Nach Informationen unserer Zeitung wurden am Standort Coesfeld in der vergangenen Woche alle Produktionsmitarbeiter getestet – die Ergebnisse waren durchweg negativ. In dem Unternehmen waren vor vier Wochen an zwei Standorten in Coesfeld und im Kreis Osnabrück Hunderte vor allem ausländische Fremdarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Dies hatte bundesweit für eine Debatte um die Arbeits- und Wohnungsbedingungen der in den Schlachthöfen gesorgt.

Die Bundesregierung hatte im Einvernehmen mit NRW-Arbeitsminister Karls-Josef Laumann (CDU) vor allem das Zwischenschalten von Subunternehmen und die Ausgestaltung von Werkverträgen als mitverantwortlich für die Ausbrüche gemacht. Das zuständige Arbeitsministerium in Berlin arbeitet an einem Verbot derartiger Werkverträge. Die Firma Westfleisch hat angekündigt, derartige Subunternehmer nicht mehr einschalten zu wollen, die am Standort Coesfeld beschäftigten Mitarbeiter sollen feste Arbeits- und Mietverträge erhalten.

