Erleichterung an der Barbaraschule am Wetterweg: Alle sieben Kinder, die sich am Wochenende einem Corona-Abstrich unterziehen mussten, sind negativ. Ebenso eine Lehrkraft, die die Kleingruppe betreute.

„ Das ist der Beweis dafür, dass unsere Schule nicht das Problem ist und unser Hygiene-Maßnahmen-Katalog stimmt. Das ist der Beweis dafür, dass unsere Schule nicht das Problem ist und unser Hygiene-Maßnahmen-Katalog stimmt. “ Sabine Hartmeier

„Das ist der Beweis dafür, dass unsere Schule nicht das Problem ist und unser Hygiene-Maßnahmen-Katalog stimmt“, freute sich am frühen Dienstagabend Schulleiterin Sabine Hartmeier im Redaktionsgespräch. Am vergangenen Sonntag hatte der Positiv-Test eines Kindes, das die Barbaraschule besucht, für weitere Verunsicherung gerade auch bei Eltern gesorgt (wir berichteten). Es war der zweite Fall innerhalb einer Woche. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes Warendorf hatten sich die Kinder außerhalb der Schule angesteckt. Sicherheitshalber wurde ihr Umfeld untersucht. Unterdessen weist die Corona-Statistik am Dienstag keine Veränderungen für Ahlen aus. Demnach sind noch sechs Infektionsfälle akut.