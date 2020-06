Entschleunigung im Schneckentempo

Cola und Korn mögen es tropisch. Bei 24 bis 29 Grad Celsius fühlen sie sich am wohlsten, und feucht sollte es in ihrer Umgebung sein. Wer sich jetzt wundert, dem sei verraten: Cola und Korn sind die Namen von zwei Achatschnecken. Sie leben seit drei Jahren ein beschauliches Leben in Darup. Ganz gemächlich eben. Außer nachts. Da geben sie richtig Gas. Zumindest im Schneckentempo. „Ich finde es unglaublich beruhigend, ihnen zuzusehen. Wenn ich abends von der Arbeit komme, setze ich mich vor das Terrarium und beobachte die beiden. Das ist wirklich entschleunigend“, erzählt Besitzerin Veronika Tendahl. „Schnecken lassen sich eben durch nichts aus der Ruhe bringen.“ Sie würden deshalb sogar in Therapien zur Beruhigung von Kindern eingesetzt.

Achatschnecke Korn heißt übrigens Korn, weil sie ein „Halbalbino“ ist. Weißer Körper, braunes Gehäuse. Cola kommt ganz in Braun daher. Die beiden werden auch Ostafrikanische Riesenschnecken genannt. Bis zu 30 Zentimeter können sie lang werden.

Es sind ungewöhnliche Haustiere. „Kinder sind total fasziniert, wenn sie die beiden sehen. Erwachsene reagieren entweder mit einem lauten ‚Iiiih‘ oder fragen mich, ob man sie auch essen kann“, sagt die Daruperin und stellt klar: „Nein, man kann sie nicht essen. Generell habe ich Schnecken auch noch nie probiert und werde ich auch nicht probieren.“ Kleine Frotzeleien sei sie wegen der Tiere gewohnt. „Ich werde auch schon mal gefragt, ob ich mit ihnen spazieren gehe. Nein, aber an einem lauen Sommerabend dürfen sie auch mal in den Garten“, verrät Veronika Tendahl mit einem Zwinkern.

Schon als Kind sei sie von Schnecken fasziniert gewesen. „Im Garten habe ich sie immer gefüttert und Ärger mit meiner Mutter bekommen. Oder wenn wir im Wald waren, habe ich Brombeeren gepflückt und sie den Schnecken gegeben.“

Und der ganze Schleim? „Die Achatschnecken schleimen gar nicht so sehr. Wenn ich sie auf meiner Hand habe, ist das ein ganz angenehmes Gefühl.“

Frei von Seife und Creme müssen die Hände übrigens sein. Überhaupt gebe es in der Pflege und Haltung einiges zu beachten. „Schnecken sind Zwitter und legen alle paar Wochen 100 bis 200 Eier. Da muss man wirklich aufpassen und rechtzeitig eingreifen“, erklärt die Daruperin. „Ich friere die Eier sofort ein, dann sterben sie ab. Wenn man sie einfach wachsen lassen würde, gäbe das ganz schnell ein Chaos. Aussetzen darf man sie auch nicht. Sie vermehren sich wirklich unglaublich schnell. Anderswo gelten sie als echte Plage.“

Cola und Korn aber nicht. Sie sind gern gesehene Gäste und leben gesund: Salat, Gurke und Löwenzahn gehören zur ihrer Leibspeise. Gerne dürfen es auch mal Sepiaschalen als Kalziumquelle fürs eigene Gehäuse oder auch getrocknete Bachflohkrebse sein. Sie sind echte Feinschmecker – und empfindlich: „In ihrem Terrarium muss eine gute Symbiose aus Bio-Erde ohne Dünger, aber mit Moos und auch Asseln herrschen. Das braucht seine Zeit und sollte nicht ausgetauscht werden. Die Wände halte ich stets feucht, damit die Schnecken nicht austrocknen. Auch gibt es eine Schale mit Badewasser.“ Keine Frage: Veronika Tendahl kümmert sich gut um ihre beiden Schnecken. Cola und Korn sind schließlich schon als kleine Eier zu ihr gekommen. „Ich habe sie in einer Tupperschüssel mit Erde auf einer Heizung großgezogen. Sie können bis zu sieben Jahre alt werden.“ Es ist also noch ein wenig Zeit das Leben zu genießen. Im Schneckentempo!