Beschädigte Bolzen waren möglicherweise der Grund dafür, dass eine Nabe und drei Rotorblätter eines Windrads in Altenberge abgestürzt sind. Darauf deuten nach Informationen von Rolf Winters erste Erkenntnisse hin. Winters ist Sachgebietsleiter des Umwelt- und Planungsamts beim Kreis Steinfurt.

Die Bolzen verbinden den Rotorstern mit dem Mast. „Einige dieser Bolzen waren scheinbar vorgeschädigt“, sagt Winters. Die anderen neun Anlagen in dem Park sind danach in Ordnung: „Dort sind keine vergleichbaren Schadensbilder zu erkennen.“

Betreibergesellschaft will Gutachter beauftragen

Details soll der abschließende Schadensbericht der Betreiber-Gesellschaft liefern. „Wir werden den prüfen“, kündigt Winters an. Sollte es Auffälligkeiten geben, könnte ein unabhängiger Sachverständiger eingeschaltet werden.

Jörg Peters, Sprecher der Encavis AG, kündigte an, dass die Betreibergesellschaft einen Gutachter beauftragen will, der den Zwischenfall analysieren soll. Die Encavis-Tochter „Asset Management“ verwaltet den Windpark mit insgesamt zehn Windrädern.

Bruchteile derweil entfernt

Bei dem Absturz am 2. Juni wurde niemand verletzt. Die anderen Anlagen in dem Windpark nahe der Grenze zum Kreis Coesfeld sind wenige Tage nach dem Unfall wieder in Betrieb gegangen.

Die Bruchteile sind derweil entfernt worden. Im Wesentlichen waren es größere Teile, es seien aber auch die Fläche auf Kleinteile sowie noch mal ein Stück des Feldes in Windrichtung abgesucht worden, sagt Winters. Gesundheitliche Schäden würden durch die Inhaltsstoffe der Bruchteile nach Ansicht des Umwelt- und Planungsamts nicht drohen.