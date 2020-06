Es geht Schritt für Schritt an den Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen: „An manchen Orten werden schon wieder alle Auszubildenden unterrichtet, an anderen nur die obersten Stufen“, berichtete Janis Hülder, Pressesprecher der NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, am Montag unserer Zeitung. Priorität habe bei der Bewältigung der Corona-Einschränkungen nach wie vor die Vorbereitung auf kurz bevorstehende Prüfungen, so Hülder. Ministerin Gebauer hatte zuvor vor allem die Chancengerechtigkeit für alle jungen Menschen in dualer Ausbildung betont.

Bereits seit dem 11. Mai werden Schüler und Studierende an den Berufskollegs wieder unterrichtet. Das Ziel lautet seitdem: „Angepasst an die geänderten Rahmenbedingungen bzw. Vorgaben des Infektionsschutzes ist bis zu den Sommerferien schrittweise der Unterricht aller Schülerinnen und Schüler und Studierenden zumindest tageweise im Präsenzunterrichtzu realisieren.“

Vorrang hatte zunächst die Sicherstellung des Unterrichts für Abschlussklassen. Prioritätsstufe 2 – inzwischen weitgehend umgesetzt – sieht Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufe 12 der Beruflichen Gymnasien und für Auszubildende vor, deren Prüfungen im Herbst dieses Jahres anstehen. Eine klare Aussage, inwieweit auch schon die 3. Prioritätsgruppe – bestehend aus dem 11. Gymnasialjahrgang und den Jugendlichen im ersten Ausbildungsjahr – wieder in der Schule unterrichtet wird, können weder das Ministerium noch die Bezirksregierung in Münster treffen.

„Ich gehe davon aus, dass das schon weit gediehen ist, aber der genaue Einblick fehlt uns“, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung. Der Unterricht hatte zuvor längere Zeit via Internet stattgefunden. Eine Verlängerung von Ausbildungsgängen war deshalb in der Regel nicht nötig. Manche Abschlussprüfungen wurden jedoch verschoben.

Indes finden in diesen Tagen in der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen und der Handwerkskammer in Münster wieder Lehrabschlussprüfungen statt.