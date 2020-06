Weg durch die Krise gut gemeistert

Auch wenn die die Bevergemeinde bisher vergleichsweis gut durch die Corona-Krise gekommen ist, so treibt sie dem Bürgermeister dennoch weiterhin einige Sorgenfalten auf die Stirn. „Es endet ja jetzt einfach noch nicht“, sagt er mit Blick auf die zahlreichen Lockerungen der vergangenen Wochen und die bevorstehende Urlaubszeit.

Jetzt bestünde die größte Schwierigkeit darin, den Menschen zu vermitteln, dass sie auch weiter vorsichtig sein müssen – auch wenn es sich mitunter darstelle, als sei alles wieder gut. Deswegen sei es auch geboten, dass Zusammenkünfte von größeren Gruppen eben nicht stattfinden dürften. „Wir hoffen, dass die Infektionszahlen auch weiterhin händelbar bleiben“, sagt Wolfgang Annen und schiebt direkt ein großes Lob hinterher: „Die Ostbeverner haben sich bisher vorbildlich verhalten.“ Das gelte sowohl für das Tragen der Alltagsmasken, als auch für die Einhaltung der erforderlichen Abstände.

Ebenso lobte Annen, das Engagement der Bürger, seit dem ersten Tag der Krise. Durch den Shut-Down habe sich gezeigt, wie viel richtig gut funktionierende Nachbarschaften es in der Bevergemeinde gebe. Zwar haben sich zahlreiche Bürger für das Angebot „Ostbevern hilft sich“ gemeldet, allerdings mehr um Hilfe anzubieten, als welche in Anspruch zu nehmen.

Und auch in anderen Bereichen hätten sich die Ostbeverner wahnsinnig engagiert. So hebt Annen als ein Beispiel Bernd Tenckhoff hervor, der den unermüdlichen Einsatz der Näherinnen – die sonst Kinderkleidung für Ruanda nähen – koordinierte. Denn die Damen hatten ihre Produktion kurzerhand auf das Nähen von Alltagsmasken umgestellt. Ulrike Jasper ergänzt: „Und der Einsatz von Martin Hengst und seine Idee für die Suppenküche.“ Leider habe sich das Angebot nicht etablieren können. Dabei stand sogar ein weiterer Verein in den Startlöchern, um über die Suppenküche Lebensmittel zu verteilen. Daneben seien noch die Messdiener aktiv die ebenfalls mit einem Einkaufsservice für älterer Menschen bereit standen und stehen. Allesamt tolle Angebote, die das „Wir-Gefühl“ in der Gemeinde noch einmal deutlich machen würden.

Und auch für Mitarbeitern seiner Verwaltung ist der Bürgermeister voll des Lobes. „Das ist eine absolut außergewöhnliche Situation“, sagt Annen. Für ihn als Bürgermeister habe es von Beginn an zwei Dinge zu beachten gegeben. Zum einen die Verantwortung für seine Mitarbeiter zum anderen die Verantwortung für die Kommune. So habe man sehr früh einen Krisenstab eingerichtet. „Da haben alle anderen noch gelacht“, so Annen. Auch als man am 16. März das Rathaus geschlossen habe, sei das nicht überall auf Verständnis gestoßen. Schlussendlich seien das jedoch die ersten richtigen Schritte gewesen. „Unsere Infektionszahlen waren durchweg sehr niedrig.“ Dadurch, dass man nahezu täglich Informationen über die sozialen Medien verteilt hat – „Wir haben durchschnittlich 2500 Zugriffe auf unseren Posts.“ – habe man den Mitmenschen ein Gefühl der Sicherheit geben können. „Wir haben dabei gelernt, wie wichtig Informationen sind“, sagt Ulrike Jasper.

Dass Informationen nicht richtig oder unzureichend verteilt wurden – so wie es einige Kommunalpolitiker während einer Ausschusssitzung monierten – will Annen so nicht stehen lassen. Täglich habe es Informationen für die Ratsmitglieder per E-Mail gegeben. Darüber hinaus seien lediglich drei Dringlichkeitsentscheidungen getroffen worden – die beiden öffentlichen Entscheidungen seien auch online auf der Homepage nachzulesen. Alles weitere sei in die Ausschüsse vertragt worden. Eine Videokonferenz sehe die Gemeindeordnung anstelle von Sitzungen einfach nicht vor.

Gleichsam gab es immer wieder einen Austausch mit zahlreichen Unternehmen. Schon frühzeitig habe man auf der Homepage der Gemeinde eine Liste der Lieferservices erstellt. „Da gab es ganz pfiffige Idee der Unternehmer“, ist Ulrike Jasper beeindruckt. Gleichwohl drückt auch bei einigen Firmen der Schuh. Und auch da war die Gemeinde zur Stelle, um Informationen zu Verordnungen und Hilfestellungen bei Anträgen zu geben. Auch um dem Einzelhandel bei der Einhaltung von Hygienevorschriften zur Seite zu stehen, hat die Gemeinde zehn mobile Handwaschbecken gekauft und sie den Betrieben zur Verfügung gestellt. „Und die Leute nutzen sie“, sagt Annen.